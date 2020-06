Desigual i Victoria llancen una col·lecció de sabatilles conjunta

En una època en què les col·leccions conjuntes entre firmes són tan habituals, no podia faltar la que acaben de presentar Victoria i Desigual. Es tracta d’una col·lecció càpsula de tres sabatilles d’edició limitada en la qual la firma riojana ha servit de llenç perquè la firma catalana pugui imprimir-hi tot el seu caràcter hedonista i estiuenc a sobre. Una combinació que multiplica l’efecte vintage de la primera firma gràcies al fet que Desigual, per exemple, ha fet servir en un dels models –els slip-on– el seu antic logo, en el qual una dona i un home nus es donen la mà.

Les altres dues sabatilles d’aquesta col·lecció estival tan retro són dues versions del model més clàssic de Victoria, amb la seva típica sola vulcanitzada. Les primeres, amb el nom de Balearic, són de color blanc trencat i porten el logo actual de l’empresa en format extragran en negre de davant a darrere. Per últim, les Barcelona són unes elevades plataformes en què el color blanc pur i un estampat en forma de lletra D majúscula en negre es converteixen en aliats perfectes per a moments diversos de la jornada, i fins i tot esdevenen vàlides per a moments nocturns d’oci.