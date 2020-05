Desigual llança una nova col·lecció de la mà de Christian Lacroix

El dissenyador Christian Lacroix i la firma barcelonina Desigual han presentat una nova col·lecció conjunta per a aquesta primavera i aquest estiu. "Desigual em va convidar a venir a Barcelona i me'n vaig enamorar. Me'n vaig enamorar a primera vista. Tenim molt en comú", explica el francès, en una nota distribuïda per la marca catalana, l'única per a la qual treballa d'una manera regular, ja que des que va tancar la seva casa d'alta costura només fa col·laboracions per a firmes de tercers. De fet, a finals de l'any passat va col·laborar amb una col·lecció de Dries van Noten per a la firma del belga, adquirida fa poc pels catalans Puig.

Per a aquesta col·lecció estiuenca de Desigual, amb qui treballa des del 2010, ha creat un vestit que destaca especialment pels seus jocs de tul i transparències. A nivell cromàtic, prenen tot el protagonisme les flors recuperades de gravats de làmines de botànica estampades sobre el fons negre. Llarg fins als turmells, el vestit és de patró còmode, malgrat el seu frunzit a la cintura i l'escot baix a l'esquena. Segons expliquen des de la firma, és una peça amb voluntat de ser el comodí de l'estiu, ja que és apta tant per a nits com per a dies.

Entre les propostes d'aquesta col·lecció càpsula hi ha bruses estampades amb botons folrats i mànigues a diverses llargades, samarretes sense mànigues amb insectes estampats, pantalons palazzo de diversos tons amb estampats tant animals com vegetals o vestits de tall més recte amb fotos de paisatges entre onírics i antics. "Intentem crear tendències i estar a prop del carrer", diuen des de la firma, amb una "actitud positiva" que s'emmarca en el seu habitual territori de colors i estampats. Lacroix afegeix que aquesta visió positiva està tractada segons la percepció de cadascú. "Per a ells és més depurada, estructurada i gràfica i, per a mi, més similar al pictograma, al kitsch, al que és sobrecarregat i saturat", indica el couturier, que també ha dissenyat bolsos per acompanyar la línia tèxtil.