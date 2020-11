Diane von Fürstenberg anuncia que dissenyarà per a la divisió de llar d'H&M

La cèlebre creadora del vestit wrap, l'uniforme de les primeres dones emancipades a la dècada dels 70, Diane von Fürstenberg, dissenyarà una col·lecció de decoració per a H&M Home en la qual hi haurà presents els seus icònics estampats i el joc de colors del seu particular univers i que es llançarà el 2021. "Estic encantada amb aquesta col·laboració, sobretot per la meva gran passió per l'interiorisme", ha explicat aquest dimarts Fürstenberg a través d'una nota enviada pel gegant suec.

"Casa teva és un lloc relaxant i poderós on realment pots ser amo d'un estil o ambient", afegeix aquesta dissenyadora, mundialment coneguda per ser l'autora del vestit esmentat, una silueta atemporal que serveix tant per ballar fins a la matinada com per anar al despatx. El seu disseny va ser supervendes el 1975 i l'han lluït reines, princeses, emprenedores, celebritats i dones corrents que volien estar perfectes i elegants un dilluns qualsevol. "Amb aquesta col·laboració vull que la gent redecori casa seva", assegura la creadora jueva que va sobreviure a l'Holocaust i es va casar amb l'aristòcrata belga Eduard Egon von Fürstenberg. De fet, amb ell va formar una de les parelles més glamuroses des que es van instal·lar a Nova York, ciutat on va aterrar disposada a triomfar i a conquerir la seva independència econòmica "per ser més lliure", afegeix a la nota.

"L'única regla que tinc és que la casa ha de reflectir qui ets. La clau principal és crear un espai on et sentis increïblement còmode i que sigui una veritable expressió de la teva personalitat", afirma la creadora de 73 anys. Amb una poderosa imatge visual i expressió molt personal, la col·lecció inclourà gerros, fundes de coixí, mantes i veles que s'estamparan amb els mítics dibuixos de la creadora. El gran arxiu d'estampats de Diane von Fürstenberg, juntament amb la seva experiència de vida com a dona creativa, són la clau d'aquesta col·laboració en el món de l'interiorisme. Diane von Fürstenberg se suma a la llista de dissenyadors –Karl Lagerfeld, Stella McCartney, Comme des Garçons, Jimmy Choo, Maison Martin Margiela, Isabel Marant i Alexander Wang– que, fins ara, han col·laborat amb el grup suec bé sigui en el sector tèxtil o en el de la decoració.