Disseny contra la desaparició de la posidònia

El col·lectiu de creatius Here We Are Collective ha unit diverses firmes de disseny i dissenyadors independents en una col·lecció única de 12 peces de mobiliari i il·luminació que te com a fil conductor el color verd perquè està pensada per salvar un dels tresors més preuats de la Mediterrània: la posidònia. Amb la venda, el tàndem format per Ricardo Sanfeliu i Diana Martín, vol recaptar fons per donar-los íntegrament a l'ONG GOB Mallorca perquè desenvolupi accions polítiques de denúncia i consciència ambiental per a ciutadans i turistes durant l'estiu del 2020.

La col·lecció està composta per peces tan emblemàtiques com una TMM de Miguel Milà o una cadira Gaulino d'Oscar Tusquets que estan tenyides de verd per primera vegada, convertint-se així en edicions úniques gràcies a aquest projecte, al qual han anomenat Design for Posidonia. Altres creadors que han participat son Marset, BD Barcelona, Mariscal, Mobles 114, Santa & Cole o Nani Marquina.

Les peces es podran adquirir a través de la venda directa benèfica al ja clàssic restaurant barceloní Il Giardinetto el dia 7 de novembre després que hagin estat exposades del 4 al 6 a l'Espai2 de la Capella dels Àngels. Es podrà participar en la subhasta en línia a través de la web Setdart des del 8 de novembre, fins a esgotar existències.

La Posidònia oceànica és una planta de la mar Mediterrània i representa un dels seus valors naturals més importants perquè neteja l'aigua, protegeix les platges de l'erosió i és la llar de moltes plantes i animals marins. La posidònia es considerada el pulmó de la mar Mediterrània, ja que captura i preserva el CO2 i crea oxigen. Aquesta planta marina és l'espècie més longeva de la biosfera, però creix molt lentament i la seva població s'ha vist disminuïda per amenaces com l'ancoratge de iots, aigües poc purificades, l'augment de la temperatura del mar, el turisme incontrolat o l'abocament d'aigües fecals i residuals al mar.

L'organització sense ànim de lucre GOB Mallorca ha estat treballant des del 1973 per a la millora i conservació de les condicions ambientals de les Illes Balears. Des dels seus començaments als anys setanta, GOB Mallorca ha estat testimoni d'una pèrdua perllongada de la praderia de Posidònia, i s'ha convertit en una de les seves principals línies d'acció.