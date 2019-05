Eastpak homenatja Andy Warhol en una nova col·lecció de motxilles i maletes

Eastpak llança la seva quarta col·lecció inspirada en la vida i l'obra d'Andy Warhol. Aquesta última línia, que inclou motxilles, maletes i ronyoneres, li ret homenatge aprofundint en el 'pop art' i convertint la seva llegendària i inconfusible llauna de sopa Campbell (del 1965) en protagonista. El clàssic model Padded Pak'r d'Eastpak es reinventa en aquesta edició especial gràcies a la inclusió d'una funda encoixinada per al portàtil a l'interior, un panell posterior i corretges per a l'espatlla. Fent joc amb les motxilles, la firma ha llançat també la ronyonera Springer, feta amb teixit impermeable perquè es pugui ser portar per sobre de la jaqueta sense por que es faci malbé el que hi ha dins.

No obstant, l'homenatge definitiu a Warhol és la Duffle Can, que disposa d'un compartiment principal monovolum, una butxaca lateral i unes robustes nanses de malla. La forma la converteix en la candidata ideal per donar nova vida a la llauna Campbell que va dissenyar l'artista de Pittsburgh a finals dels anys seixanta. En diversos colors, la tipografia és la mateixa que va utilitzar Warhol, i això la converteix en la peça de la col·lecció que recorda de manera més fidedigna la creació de l'artista.

Tanquen la col·lecció d'Eastpak dues maletes de rodes de la sèrie Tranverz. Estan disponibles en tres mides i en tres colors diferents. Com a peça especial, la firma nord-americana ha desenvolupat una edició limitada en cuir platejat que pretén mostrar la llauna de sopa Campbell per la part de dintre. Per aquest motiu s'ha triat aquest color. Porta gravada una signatura de l'artista.

La col·lecció s'ha fet en col·laboració amb l'Andy Warhol Foundation, que des que es va crear, el 1987, s'ha consolidat com un dels principals impulsors de l'art contemporani als Estats Units gràcies als més de 245.000.000 d'euros repartits en forma de beques per donar suport a la creació.