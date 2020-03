Fred Perry s'atreveix amb els colors més llampants

Fred Perry ha llançat una col·lecció amb segell made in Japan que s'atreveix amb els colors més llampants de la paleta, tant de fons com en els ribetejats dels seus polos. Basant-se en el mític model M12, els polos d'aquesta nova línia estan fabricats a la fàbrica que la corporació Hit Union té al Japó, que recentment ha sigut qualificada amb el certificat Qualitat del Japó, un reconeixement de qualitat que garanteix que tots els processos de creació es duen a terme al Japó.

La fabricació d'aquesta col·lecció consisteix en fusionar tècniques japoneses tradicionals juntament amb la més innovadora tecnologia, cosa que permet crear un polo de piqué fi, de qualitat però no gruixut ni pesat. Els polos de la col·lecció, disponible tant per a home com per a dona, es diferencien del model M12 perquè tenen el cos i les mànigues lleugerament més llargues. A nivell cromàtic, els polos incorporen una aposta ferma pels tons llampants propis de la vida nocturna de Tòquio.