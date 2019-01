El 'Let it go' de Frozen d'un pare i un fill que s'ha tornat viral

L'humorista noruec Ørjan Burøe s'ha convertit en el protagonista d'un vídeo viral al costat del seu fill de 4 anys. Tots dos apareixen disfressats de l'Elsa, la protagonista de la pel·lícula infantil 'Frozen', mentre canten i ballen junts el famós tema de la pel·lícula, 'Let it go'. El menjador de casa seva és l'espai on té lloc aquest petit espectacle familiar que s'ha fet viral a les xarxes i ha tingut milions de visites, tal com informa la cadena nord-americana CBS.

Al 'post' de Facebook en què l'humorista ha penjat el vídeo explica: "La mama ha marxat, no hi ha estrès". I ha cridat l'atenció perquè trenca amb rols de gènere habituals entre nens i nenes i per la naturalesa amb què ho fa. "El que vesteixes no defineix la teva identitat o sexualitat", afegeix al 'post' el pare. El vídeo ja acumula més de 20 milions de visites.

Fart dels estereotips masculins que la cultura imposa als homes des de ben petits, aquest pare noruec dona una petita lliçó a tots aquells que volen seguir mirant més les diferències entre gèneres que el que tenen en comú. Queda clar que la roba no té gènere, ni per a adults ni per a nens i nenes.