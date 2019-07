Gelats, el pecat 'mainstream' de l'estiu

Amb l’arribada de l’estiu ja se sap que ens agafen ganes de marxar ben lluny de la ciutat, deixar de passar calor a les andanes del metro i d’haver de patir les obres omnipresents. Però sobretot ens ve de gust gaudir dels gelats. De molts gelats, ja que són un dels vicis més mainstream de l’estiu. Cremosos, al punt just de fredor i amb gust potent, així és com ens agraden, i per això us proposem cinc gelateries de Barcelona on us podreu fondre de plaer.

1. Rocambolesc. El projecte del petit dels germans Roca, el Jordi, va començar a Girona amb una gelateria que ara també té seu Barcelona, Alacant i Madrid. Aquí els gelats surten d’una màquina que els va fabricant a petició dels clients: cremosos, suaus i de gustos com poma al forn o recuit que són una delícia i una sorpresa per al paladar. El seu panet calent farcit de gelat és un must que no us podeu perdre.

2. Oggi. Les sigles d’aquesta gelateria italiana al cor del Barri Gòtic són: Officina Gelato Gusto Italiano i, tal com diuen els seus responsables, el que fan són receptes originals, fruit d’anys d’experiència, de tradició artesana i un toc de bogeria. Així hi trobem propostes clàssiques i boníssimes com el gelat de llimona o taronja al costat d’altres de típicament italians com el de mascarpone o tiramisú, o el de gianduja.

3. Paral·lelo. El Matteo, el Gianluca, el Marco i el Francesco van deixar San Remo per instal·lar-se a Barcelona, concretament en aquest establiment del càrrer Sèneca, a Gràcia, on fan uns gelats espectaculars, amb mètodes totalment artesans i propostes tan originals com el gelat de sèsam negre, el de tomàquet amb alfàbrega, almívar de llet i cacauets salats o el de regalèssia. A més, tenen propostes per a vegans i la possibilitat d’emportar-se els gelats a casa.

4. Delacrem. La Meca dels barcelonins amants del gelat. Els diumenges, a la botiga que tenen a Enric Granados, hi ha cues tot l’any. Com ells mateixos expliquen, el secret dels seus gelats és que els fan seguint la recepta italiana, amb productes frescos i amb mètodes artesans, i el resultat parla per ell mateix. Proveu els de fruita de temporada (que canvien segons l’estació) o algunes de les seves propostes originals, com el gelat de coca de Sant Joan.

5. Gelaaati di Marco. Un altre imprescindible de la ciutat de Barcelona que és al cor del Barri Gòtic. Aquí es fan gelats italians, artesans i elaborats al dia. Tenen una àmplia selecció de gustos i combinacions originals, com el de xocolata picant, el d’alfàbrega, la mousse de panettone o la reinterpretació d’alguns clàssics ben nostrats com el gelat de crema catalana. A més, fan cannoli sicilians. No es pot demanar més.