H&M Future Beats Festival torna amb Amaia com a cap de cartell

A menys d'una setmana d'inaugurar la seva segona edició, que tindrà lloc el diumenge 28 de juliol al Poble Espanyol de Barcelona, l'H&M Future Beats Festival ja ha fet públics els seus horaris i cartell. El festival obrirà les portes a les 18 h per donar la benvinguda als assistents al ritme eclèctic d'Airis Sirenis, que anirà preparant el públic per a la resta de la jornada. Les Hinds seran les encarregades d'estrenar l'escenari a les 19 h amb el seu directe vibrant per arrencar el cicle de concerts.

A les 20.10 h serà el torn dels nois Cupido, amb els seus ritmes urbans i lletres romàntiques. L'actuació d'Amaia, la cap de cartell, serà el moment més esperat de la jornada. La navarresa pujarà a l'escenari a les 21.20 h per oferir un directe que serà el primer després de treure el seu nou EP. Entrada la nit, la xilena Javiera Mena posarà el públic a ballar a ritme d'electropop en el que serà l'últim concert de la segona edició de l'H&M Future Beats Festival, a les 22.40 h.

El tancament oficial anirà a càrrec del resident de Nitsa Club, DJ Coco, que posarà música per als més nostàlgics, que podran seguir ballant fins a la una de la matinada. El festival comptarà amb una bona selecció de 'foodtrucks' i activitats lligades a l'art. Com l'any passat, el recinte elegit és el Poble Espanyol de Barcelona. Les entrades costen 8 euros.