H&M llança una nova col·lecció per reivindicar l'orgull LGTBIQ+

La firma sueca H&M ha llançat una col·lecció càpsula "per a dona, home i persones de gènere no binari" que fa bandera de la causa LGTBIQ+. La col·lecció, que es posarà a la venda el 20 de juny, inclou una selecció de samarretes amb eslògans, peces inspirades en la moda esportiva i "accessoris divertits", tal com expliquen des de la firma. Un 10% de cada venda es donarà a la campanya de les Nacions Unides Free & Equal. A Espanya, la col·lecció estarà disponible a hm.com i a les botigues de Passeig de Gràcia, 11 i la Rambla, 131 de Barcelona. "Volíem crear una energia amb una col·lecció acolorida, vibrant i feliç. Totes les peces de la col·lecció són combinables entre si, cosa que reforça el missatge d'inclusió i igualtat d'H&M. Tots poden trobar la seva peça favorita i usar-la amb autoconfiança," afirma Emily Björkeheim, directora de disseny de la línia Divided del gegant suec.





La col·lecció càpsula inclou tops i samarretes amb patrons gràfics per promoure la diversitat, la igualtat i l'orgull, així com l'icònic arc de Sant Martí, que representa aquest col·lectiu. Totes les peces que conformen la col·lecció, a més, tenen una inspiració retro, però amb una expressió veritablement moderna. Les peces clau de la col·lecció són un bodi amb ales, un top i uns pantalons curts amb lluentons, una jaqueta i una samarreta de xarxa, totes amb els colors de l'arc de Sant Martí.

"H&M busca ser un mirall de la societat global, que incorpora un missatge central de 'Love for All' que defensa el dret de tothom a estimar qui vulgui, independentment d'on estiguin. Estem orgullosos de continuar donant el nostre suport a la igualtat LGTBIQ+ celebrar l'amor i sensibilitzar sobre la lluita per drets iguals, diversitat i inclusió", afirma Sara Spännar, directora global de màrqueting i comunicació de la marca, que ja va llançar una col·lecció similar l'any passat coincidint, com ara, amb el mes de l'orgull gai.