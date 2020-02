Ikea crea la seva primera col·lecció a partir de plàstics reciclats

La concept store de Gijón The Collector ha estat l'espai escollit per Ikea per presentar Musselblomma, la seva primera col·lecció elaborada a partir de plàstics recollits al Mediterrani. Per a Caroline Reid, directora de Desenvolupament Sostenible d'Ikea, a través d'aquesta iniciativa estan "decidits a exercir un impacte positiu i a assumir responsabilitats en àrees on podem aconseguir un canvi". "A més d'eliminar a poc a poc els productes d'un sol ús, volem aprofitar les deixalles de plàstics i convertir-les en futurs materials", explica l'executiva.

La col·lecció l'ha dissenyat l'espanyola Inma Bermúdez, i tota la cadena de subministrament dels productes es localitza a Espanya, concretament en fàbriques d'Alacant i València. Per a l'elaboració dels diferents productes que conformen la col·lecció, s'utilitza un teixit de polièster resultant del plàstic reciclat. Després d'haver estat recollit, el plàstic s'introdueix en contenidors, es neteja, es classifica i es recicla de manera mecànica per després transformar-lo en fils i teixits. "M'alegra poder aportar el meu granet de sorra a aquest projecte. Estic orgullosa de poder formar part de la solució", explica Bermúdez.

Amb aquesta iniciativa, Ikea posa el focus en àrees de treball que defineixen els seus compromisos en l'economia circular i la lluita contra el canvi climàtic, i aspira així a ser model d'inspiració en hàbits més saludables i aportar idees noves i assequibles perquè qualsevol pugui viure de forma sostenible amb el medi ambient. Composta per una bossa, fundes de coixí i unes estovalles, els productes d'aquesta col·lecció limitada ja estan disponibles a totes les botigues d'Ikea a Espanya i Itàlia. La seva venda, asseguren des d'Ikea, no els deixarà cap marge de beneficis, cosa que es compensa perquè "l'ecosistema i la població en sortiran beneficiats".

Segons dades proporcionades per Ikea, més de 400 vaixells i 1.500 pescadors espanyols de la costa mediterrània han col·laborat en aquest projecte recollint plàstics de la mar. Els plàstics es transformen en fils i teixits juntament amb ampolles PET reciclades per crear una nova gamma de productes.