Januhairy, la proposta que anima les dones a no depilar-se aquest gener

Les iniciatives a favor de la bellesa real es multipliquen en els últims temps. Una de les últimes és Januhairy, la campanya que una jove estudiant britànica ha engegat a les xarxes que anima les dones a no depilar-se aquest mes de gener.

El nom Januhairy neix de la unió de les paraules angleses 'january' (gener) i 'hairy' (pelut) i és una idea d'aquesta jove, que apunta que deixar-se créixer el pèl del cos l'ha fet sentir "més alliberada i confiada", mentre al seu voltant hi ha hagut gent que "no ha entès" per què no es depila: "Això ha fet que m'adonés que encara hem de fer molt per acceptar-nos sincerament els uns als altres".

L'estudiant vol posar en relleu amb aquesta campanya com encara existeix el "tabú del pèl al cos de les dones".

Dones d'arreu del món s'han sumat a aquesta campanya a través de les xarxes i pugen fotos seves amb pel corporal amb l'etiqueta #januhairy.

La campanya té per objectiu recaptar fons que aniran destinats a l'organització Body Gossip, que treballa per la bellesa natural de tots els cossos i que amb aquests diners faran campanyes en escoles que per motius econòmics no tenen accés a aquest tipus de recursos.