Els Javis fan el salt al disseny de moda

Javier Ambrossi i Javier Calvo, més coneguts com els Javis, han presentat un nou projecte, la marca As If Clothing, una línia de roba que vol reflectir la seva filosofia de vida, "divertida, lliure de prejudicis, atemporal i sense gènere", tal com informa l'agència Efe.

El tàndem creatiu que està al darrere de 'Paquita Salas' o la pel·lícula 'La Llamada' ha trobat en el disseny de moda "una nova manera d'expressar-se". "Va sorgir la idea de crear una marca de roba que respongués a la nostra idea d'estètica", expliquen els creadors, que a més tenen molt clar que la seva marca de roba no participarà en cap tipus de maltractament animal, vol garantir bones condicions laborals als seus treballadors i no farà grans produccions. "Volem fugir de les produccions massives i oferir un producte únic i de qualitat –diuen–. Nosaltres som lliures i la nostra marca també. La volem compartir amb els que se sentin igual".

Per a les seves creacions s'han inspirat en els anys 90, la dècada en què van créixer tots dos, i han recuperat colors, gràfics, il·lustracions i el tall de moltes de les peces de l'època.

La primera col·lecció ja es pot comprar a la seva pàgina web i està formada per 20 peces entre les quals hi ha samarretes, dessuadores, pantalons i granotes.