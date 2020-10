Lladró se submergeix en l’univers creatiu de Raluca Buzura

La clàssica firma de porcellana valenciana Lladró segueix explorant nous territoris i circulant per noves vies estètiques. L’última mostra és la seva col·laboració amb la dissenyadora d’origen romanès Raluca Buzura, que ha creat conjuntament amb els valencians una col·lecció de joieria completament inspirada en el mar i que té el blanc com a principal fil conductor. Anomenada Actinia, la col·lecció inclou vuit peces d’estil preciosista inspirades directament en coralls i petxines. La línia inclou collarets, arracades, braçalets, penjolls i fermalls amb acabat mat que fien tota la brillantor als delicats tocs daurats de les peces.

La col·lecció se suma al catàleg de joieria contemporània de Lladró, que va irrompre amb força en el sector fa tres anys i que ja agrupa prop de deu línies diferents, cadascuna signada per un artista diferent. Nascuda a la ciutat de Tasnad, a Romania, Buzura va estudiar a la Facultat de Ceràmica, Vidre i Metall de la Universitat d’Art i Disseny de Cluj-Napoca, on també va cursar un màster en la mateixa especialització. Des de fa més de deu anys la seva trajectòria s’ha vist centrada en el disseny de joieria artística contemporània, tasca que exerceix assumint el repte de canviar la visió comuna sobre aquestes peces i reivindicar que una joia no és un mer adorn sinó que pot ser considerada una obra d’art en si mateixa, capaç d’expressar emocions i transmetre un missatge. Les joies d’aquesta col·lecció estan fabricades artesanalment al País Valencià, estan cosides a mà i les seves parts metàl·liques són de plata de llei de 925 amb un bany d’or de 3 micres. Els preus oscil·len entre els 130 i els 2.700 euros.