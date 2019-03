Les Kanken deixen de ser llises gràcies a dos artistes suecs

Les motxilles Kanken, conegudes a tot el món des que van néixer el 1978 com a motxilles escolars, abandonen la típica paleta de colors llisa que sempre les havia caracteritzat. En un projecte de col·laboració amb dos artistes suecs, han creat una iniciativa nova: la Kanken Art. En aquest projecte els artistes suecs Cecilia Heikkilä i Erik Olovsson han sigut elegits per donar color a les motxilles, que han tenyit d'uns estampats que representen les seves connexions personals amb la natura. A més, cada exemplar venut contribueix a preservar el medi ambient perquè un 1% dels beneficis anirà destinat a un fons per finançar projectes que protegeixin i conservin la flora, la fauna i la vida a l'aire lliure.

Cecilia Heikkilä és una dissenyadora gràfica que, entre altres coses, ha escrit i il·lustrat llibres infantils: "Per a mi, el bosc i la natura són llocs d'incertesa i casualitat, d'una manera tan perillosa com bonica, encara que crec que com més ens acostem a la naturalesa més volem protegir-la. Aquesta idea ha inspirat el meu disseny per a Kanken Art". Erik Olovsson és també dissenyador, de productes, de mobiliari i gràfic: "El meu Kanken Art és una temptativa abstracta de descriure les capes de la natura vinculades amb els meus records de les muntanyes". Les motxilles que han dissenyat, un total de quatre, estan disponibles en diferents mides, aptes per a portàtils o més petites.

Kanken és la motxilla estrella de la marca sueca Fjällräven, un 'bestseller' a Espanya des que hi va arribar ara fa uns anys. La seva versatilitat d'ús (com a motxilla o com a bossa de mà) i un disseny amb múltiples butxaques la fan útil per a diversos tipus d'usuaris. En el procés de fabricació, la composició en línies rectes té un avantatge addicional des del punt de vista de la sostenibilitat, ja que amb prou feines es generen residus a l'hora de tallar les peces dels patrons.