Kate Moss debuta en el món de la joieria de la mà de Messika

La model anglesa Kate Moss debuta en el món de la joieria inspirant-se en el seu propi joier. Valérie Messika, filla d'André Messika, figura destacada del negoci internacional del diamant, l'ha fitxat per crear joies amb diamants que siguin per a la nit però també per al dia, expliquen des de la marca. El resultat ha sigut una proposta "eclèctica i amb una diversitat controlada" amb la qual es ret homenatge a la versatilitat de què ha fet gala la firma al llarg de la seva llarga vida.

"A primera vista, està molt lluny de la nostra joieria, però al mateix temps és un al·licient per començar a crear des de punts de vista diferents que finalment han confluït en més de cent peces", afegeix Messika. Una col·lecció, explica, on l'esperit de la casa no es perd, però tampoc l'essència de l'estil de Kate Moss que tantes dones copien.

La proposta d'aquestes dues dones creatives es concentra en el moviment de les peces, la fluïdesa de les línies, la flexibilitat de les joies i l'ús de l'or i de les diferents talles de diamants. També els grans volums, els dissenys inspirats en l'art déco i peces especials on fins i tot hi ha joies per al barret.

La col·lecció és "còmplice i creada per instint", explica Valérie Messika, que introdueix el color amb malaquites nacre i turqueses. La línia que han llançat inclou també peces minimalistes que, malgrat el seu valor, poden ser el complement ideal sobre un jersei negre per ressaltar la brillantor dels diamants, expliquen des de la firma.