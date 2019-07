Kipling llança una col·lecció càpsula en homenatge a l'Orgull LGTBI

Cada cop són més les marques que han decidit llançar col·leccions càpsula específiques quan arriba el mes de l'orgull en homenatge al col·lectiu LGTBI. L'última en presentar la seva proposta en aquest sentit ha sigut la belga Kipling, que ha revisat específicament per a la nova línia la seva col·lecció New Classics.

New Classics, que acull les bosses d'inspiració retro de la firma, ha perdut els colors llisos habituals per deixar lloc al blanc. Una base ideal perquè hi destaquin els colors de l'arc de Sant Martí que des del departament creatiu de la firma han decidit posar a les nanses i al logotip de Kipling, una marca pionera en la creació de bosses unisex.

La nova col·lecció va ser presentada recentment en un acte anomenat Inclusivity, en el qual el DJ Lucas Lorén va ser el convidat en qualitat de militant LGTBI a través de les xarxes. Lorén va defensar que "donar suport a la causa és respectar i tractar tothom per igual. De vegades tenim comportaments microhomofòbics, dels quals no som conscients simplement pel fet que la societat ens ha educat així. Cal fer un 'reset' absolut del nostre llenguatge". "No vull victimitzar ni criminalitzar ningú. Cal donar importància a aquests temes, per adonar-nos que encara hi ha coses que hem de millorar", va afegir l'artista.