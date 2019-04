Lacoste abraça el SoHo novaiorquès amb Opening Ceremony

Si fa poc descobríem que Lacoste s'aliava amb Keith Haring per a una col·lecció càpsula, ara hem sabut que la mítica firma francesa no n'ha tingut prou i continua la seva conquesta de la generació més jove aliant-se amb Opening Ceremony, un sinònim incontestable de la modernitat novaiorquesa. Fundada el 2002 a Nova York per Carol Lim i Humberto Leon, actualment directors creatius de Kenzo, la col·lecció conjunta té "un clar esperit d'exploració" i flirteja amb "codis de l''sportswear'", informen des de la marca.

"Divertida, versàtil i acolorida", la col·lecció inclou samarretes, polos (inevitablement!), una dessuadora i un vestit de polo "que juga amb estils i estampats diversos", recorden des de la firma. Un element destacat d'aquesta línia, que estarà disponible a les botigues físiques de l'Estat el 15 d'abril, és el color block, que es barreja amb un estampat de rèptil per oferir una reinterpretació del gran protagonista de totes les peces de la marca, el cocodril. El logotip de la marca apareix en les sis peces de la col·lecció càpsula brodat en fil daurat brillant, trencant la llarga tradició d'aparèixer en color verd.

Opening Ceremony, una botiga emblemàtica del SoHo novaiorquès que es va acabar convertint en marca de moda, ha treballat amb marques de la talla de Rodarte, Topshop, Pendleton o Maison Martin Margiela. De col·laborar amb altres firmes n'ha fet un 'modus vivendi', i de treballar amb artistes reconeguts també. Entre aquests artistes hi ha noms de la talla de Spike Jonze, Chloë Sevigny o Terence Koh.

Lacoste, una veterana firma francesa nascuda als anys 30, sempre ha estat lligada a la moda esportiva. De fet, va néixer quan Allan H. Muhr, capità de l'equip francès a la Copa Davis, va prometre regalar al tenista René Lacoste una maleta de pell de caiman si guanyava un partit de la competició.