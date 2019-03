Lacoste presenta la seva primera col·lecció signada per una dona

L'última col·lecció de Lacoste la van presentar a través d'un 'lookbook' perquè el seu director creatiu havia abandonat la firma després de vuit anys. L'equip que havia acompanyat Felipe Oliveira fins llavors signava la col·lecció sense que cap nom propi liderés oficialment aquell conjunt de creacions. Això ha canviat aquesta setmana a París, on la marca francesa ha presentat amb fets qui és la seva nova directora creativa: Louise Trotter. La britànica, que ha treballat en firmes com Calvin Klein i Tommy Hilfiger, és la primera dona que lidera la creativitat de Lacoste i no ha deixat indiferent amb les seves creacions, que revisen la marca de manera contundent tot i produir peces pensades per a un públic ampli.

Al Tennis Club de Paris –un reconeixement als temps de René Lacoste– Trotter va voler homenatjar les dues claus sobre les quals el fundador de la firma va aconseguir fer història en el món del 'prêt-à-porter': qualitat que facilités un alt rendiment i elegància a pesar de ser esportiu. Per fer-ho, la britànica revisa per a l'hivern vinent aquesta elegància esportiva que tanta volada ha tornat a agafar en els últims temps en les ciutats europees. Peces d'aparent simplicitat es mesclen amb colors neutres i amb el blanc que sempre ha identificat la firma i el món del tenis en general. Teles com la franel·la, el niló mat, el cotó 'bouclé' i el piqué clàssic aporten la comoditat necessària a una col·lecció –per a home i per a dona– amb una paleta tan fàcilment utilitzable en el dia a dia, que només troba en el verd i el groc cítric una mica de risc.

Per a les peces exteriors, Trotter ha optat per clàssics de la firma com l'abric de doble botonada 'René', l'anorac, el 'blazer' de dos botons i la gavardina. Peces que en conjunt utilitzen acabats com les caputxes de posar i treure, les costures termosegellades i el folre de sarja. El clàssic que no ha sortit immaculat a desfilar a la Paris Fashion Week ha sigut el polo. L'experimentació ha portat Trotter a presentar, per exemple, colls de punt a ratlles superposats en un 'twinset' de coll xemeneia amb formes gràfiques. Els 'oversized' són una opció que s'ha repetit molt al llarg de la col·lecció.

El cocodril Lacoste, dissenyat el 1927 per Robert George, tampoc s'ha salvat d'una revisitació. Amb multitud de formes se'l tracta amb humor gràcies a diferents tipus de brodats sobre el mateix to, fins als estampats o els 'patchworks' que reafirmen aquest logotip com una icona del 'pop art'.