Lefties llança una col·lecció destinada a tota la família

Lefties ha llançat una col·lecció destinada a tota la família, des dels més petits fins als més grans. Orientada a l'estiu del 2019, la línia 'Family' té peces d'home, dona, noi, noia, nens i bebès. Un ampli recorregut de tallatge que té com a nexe comú l'estètica estival de colors neutres com el blanc, el beix o el blau marí. També té tocs càlids en tons vermell teula i groc clar, i alguna peça estampada amb motius orgànics.

La família és la principal protagonista de Family First by Lefties SS'19, una campanya que han llançat en la mateixa línia i que té la model Clara Mas entre els protagonistes. Una campanya que vol deixar clar, expliquen des de la firma d'Inditex, que l'estil no té edat.



Lefties és una de les principals empreses de moda a baix preu d'Espanya. Nascuda per donar sortida a les peces que no es venien a Zara, ha crescut exponencialment i ja té col·leccions pròpies, així com botigues insígnia en punts destacats de les grans ciutats. També ofereix una àmplia línia de calçat i de complements per a home, dona i infants. Actualment la firma compta amb una xarxa de més de 162 establiments i amb presència en 7 països (Espanya, Portugal, Rússia, Mèxic, Qatar, l'Aràbia Saudita i el Marroc).