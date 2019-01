Los Angeles acollirà la primera setmana de la moda vegana

Los Angeles es convertirà de l'1 al 4 de febrer en la capital de la moda vegana. La ciutat, que el mes de setembre passat va aprovar una llei que prohibirà la venda de pells a partir del 2020, es convertirà en la seu de la Vegan Fashion Week, un esdeveniment històric que se celebra per primera vegada.

Al seu darrere hi ha l'activista a favor dels drets dels animals Emmanuelle Rienda, que ha dit –en declaracions a l'edició anglesa de Vogue–, que vol "iniciar converses i debats amb la industria per tal d'educar i connectar" alguns dels seus valors més importants: "el respecte per la vida humana, els drets dels animals i el medi ambient".

La cita vol ser un homenatge als animals i una crida a acabar amb la seva explotació. Serà un esdeveniment en què la moda es fusionarà amb l'activisme i la militància animalista i en què es podran veure els millors dissenys de moda sense productes d'origen animal. La llista de participants no es farà publica fins al 21 de gener.

La cita anirà acompanyada d'un espai gastronòmic i un de bellesa per tal de difondre marques que treballen sense productes animals en aquests àmbits.