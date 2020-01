Manicura i maquillatge, les últimes fronteres dels 'looks' masculins

A les catifes vermelles hem vist com la moda masculina, a poc a poc, ha anat conquerint nous espais més enllà del tradicional esmòquing negre. Primer van ser complements tímids –corbates de colors, sabates originals, corbatins estampats– i després hem començat a veure alguns canvis més importants, com el color –benvingut sigui!– als trajos masculins, primer a les jaquetes i després de cap a peus, amb apostes més atrevides també a nivell d'estampats.

En els últims temps Hollywood ens ha deixat grans imatges gràcies a l'atreviment d'actors com Billy Porter i Jared Leto, que no tenen por a vestir-se amb faldilla o vestits espectaculars, posar-se capes o complements de plomes.

Aquest 2020 ens està portant, en el terreny de l'atreviment masculí, l'enderroc de dues grans fronteres, potser les últimes: la manicura i el maquillatge per a homes. Ho hem vist a les catifes vermelles més recents. Els homes ja no es maquillen tímidament per no fer mala cara però sense que es noti. Alguns es maquillen –i molt bé– amb ombra d'ulls i pintallavis, com els Javis, Palomo Spain i Oliver Laxe a la recent gala dels Goya.

D'altres aposten per la manicura de colors i llueixen mans delicades o extremes, estil Rosalia. De fet, i segons explica la revista Esquire, hi ha un moviment que sota el nom de menicure (que neix de la unió de les paraules angleses men i manicure) reivindica l'esmalt d'ungles com un complement també masculí, i així ho han demostrat celebrities com Harry Stiles, Bad Bunny i Ansel Elgort.