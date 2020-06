Nike i Converse porten la bandera LGBTQIA+ a dues col·leccions de vambes aprofitant el mes de l'orgull

Les firmes de vambes i roba esportiva Nike i Converse són dues de les que, quan arriba el juny, solen llançar al mercat col·leccions que se centren estèticament en la bandera del col·lectiu LGBTQIA+. Enguany, coincidint amb el mes de l'Orgull del col·lectiu, les marques han presentat les col·leccions Nike BeTrue i Converse Pride, que persegueixen ampliar l'espectre de representació tradicional –dedicant models específicament al col·lectiu transsexual– basant-se en models atemporals dels seus arxius.

Nike ha utilitzat les Nike Air Force 1, les Nike Air Max 2090 i les Nike Air Deschutz. Les Air Force 1, per exemple, que és el primer cop que formaran part de la col·lecció BeTrue per al mes de l'orgull LGBTQIA+, presenten una marca al taló on hi ha deu colors diferents, inspirats en la bandera More Color More Pride –Més color, més orgull, en català–, presentada el 2017 a Filadèlfia. Per tal d'incloure les persones negres i mulates de la comunitat LGBTQIA+, es van afegir a la bandera les ratlles negra i marró.

Converse ha portat els colors de la inclusió i de la reivindicació de la diversitat fins a sabatilles com les Chuck 70 i les Chuck Taylor All Star, inspirades també en la bandera More Color, More Pride. Alguns d'aquests models estan disponibles amb soles altes que porten inclosa la bandera LGBT i d'altres estan tots coberts amb lluentons que aporten una dosi extra de lluminositat i les converteixen en un model especialment particular.

La col·lecció Pride de Converse celebra l'Orgull per cinquè any. La marca ha donat més d'1.000.000 de dòlars a organitzacions LGBTQIA+ de tots els àmbits geogràfics. La recaptació d'aquest any anirà destinada al projecte It Gets Better Project [IGBP], el centre Ali Forney Center i a les organitzacions Bagly i OUT MetroWest. Nike dona suport a més de 20 organitzacions que lluiten pel progrés de la comunitat LGBTQIA+, amb algunes subvencions gestionades per l'organització benèfica Charities Aid Foundation of America. Les organitzacions són tan locals com nacionals, amb especial atenció a la defensa de l'esport, i es dediquen a crear espais segurs i a enaltir la història de la comunitat.