Nike presenta una col·lecció de vambes reciclades

Les grans multinacionals s'estan començant a posar les piles, poc a poc, a favor de la sostenibilitat. Això es veu sobretot en la indústria de la moda –la segona més contaminant del planeta–, on s'estan vivint alguns canvis que podrien marcar el camí a seguir en els pròxims anys i que seria molt interessant que no quedessin només en estratègies de màrqueting.

L'última gran empresa que anunciat novetats és Nike, que acaba de presentar una col·lecció de vambes fetes a partir de residus industrials que redueix al mínim les emissions de CO 2 en la seva producció. Es tracta de la col·lecció Space Hippie, formada per quatre parells de sabates amb una estètica entre futurista i industrial. Segons la marca, les vambes ofereixen les mateixes prestacions que totes les sabatilles de la casa i els seus responsables destaquen que per fabricar-les s'han utilitzat plàstics d'ampolles reciclades, teixits i fils de peces de roba reutilitzades.

Esperem que aquest sigui només un primer pas cap a un canvi en la manera de produir –més sostenible i més respectuosa– de les grans i les petites empreses del sector.