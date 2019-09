'Nomade Moderne', els barrets que van començar a YouTube

"Només buscava un barret per a mi, un que fos especial i no gaire car". Així explica l'austríac Nuriel Molcho el començament d'una carrera com a barreter que l'ha portat a dissenyar models per a estrelles del futbol mundial com el brasiler Neymar o David Alaba. "Durant un aniversari a París, [Neymar] va dir que volia un barret com a regal i un conegut meu que hi era per casualitat li va ensenyar els nostres models. Li van encantar i va demanar-ne dos", recorda Molcho en declaracions a Efe.

L'estrella del PSG va quedar tan satisfet que en va encarregar un tercer. Molcho, que prové d'una coneguda família d'empresaris gastronòmics de la república alpina, va aprendre fa només tres anys a fabricar barrets veient tutorials a YouTube. A més, va demanar consells als professionals de l'ofici i va acabar creant la marca Nomade Moderne, que comercialitza cada any, via internet, centenars de barrets personalitzats i fets a mà en el seu petit taller al centre de Viena.

David Alaba, lateral del Bayern Munic i capità de la selecció austríaca de futbol, és un altre dels clients més coneguts de la marca. Molcho i la seva dona Audrey treballen junts des del començament d'aquest projecte, quan van fabricar un primer barret especial que no trobaven en cap botiga. Aquell primer barret va ser el preludi de tot el que havia d'arribar. "No era perfecte, però m'agradava perquè era diferent, i va ser divertit fer-lo", diu Molcho.

Al cap de poc els seus amics van començar a demanar-li que també fes models per a ells. Avui, tres anys després d'aquella primera immersió en l'art de fabricar barrets, satisfan la demanda de cada vegada més clients de tot el món, incloses peticions curioses i extravagants. "Un cop vam tenir un client que ens va demanar que féssim servir com a cinta del barret una corbata del seu pare, recentment mort", recorda Molcho.

Totes les seves creacions comparteixen dues característiques: estan fetes a mà, de manera que mai en surten dues d'iguals, i totes costen 400 euros, independentment dels detalls que s'hi vulguin afegir. "Afegim inicials, petits talls o altres extres. Volem que cada barret sigui únic", explica Molcho.

Tot aquest procés és llarg, i solen caldre entre dues i tres setmanes per tenir un barret acabat, ja que ha de passar per diverses etapes. Al marge d'això, també ofereixen una gamma de barrets estàndard, "una cosa més barata", tot i que l'artista aclareix que no solen rebre aquest tipus de comandes, ja que l'essència de la marca és "ser diferents".

Molcho admet que els seus barrets no deixen de ser una simple "afició", una cosa que l'ajuda "a desconnectar del telèfon i de l'ordinador". Tot això fa que no sempre fabriquin el mateix nombre de barrets, sinó que depèn en gran mesura del nombre de comandes i del temps que tinguin disponible. "No fem barrets cada dia, hi ha mesos que en fem 5, altres deu o fins i tot cap", explica.