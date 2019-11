Obre a Barcelona la botiga de mitjons més gran d'Europa

Socks Market acaba d'obrir a Barcelona la que ells presenten com la botiga de mitjons més gran d'Europa. Ubicada en ple centre –Canuda, 43–, la botiga ofereix més de 60 marques, tant espanyoles com estrangeres, i un total de 3.000 models diferents de mitjons. Un univers d'estampats, llargades, teles i funcions que permet portar els armaris dels clients un pas més enllà.

A les prestatgeries de Socks Market s'hi pot trobar qualsevol tipus de mitjó imaginable, des del model de cotó egipci més exclusiu a l'últim en mitjó esportiu fabricat amb teixits intel·ligents d'última generació. També hi ha models desaparellats, mitjons sense costures ni gomes per viatjar amb avió, mitjons antilliscants, mitjons amb un sonall que els converteix en una joguina per als més petits... Fins i tot n'hi ha alguns amb les cares dels polítics més rellevants de l'actualitat.

Socks Market és la idea de dos professionals a l'atur –un lampista i un periodista– que han decidit reciclar-se en venedors de mitjons. "Ens havíem quedat sense feina i se'ns va ocórrer que de vegades pots estar content comprant-te un parell de mitjons. Aquí va començar tot", expliquen. La parella va començar el seu projecte amb una petita botiga de nou metres quadrats al popular barri de Chueca, gràcies al suport del programa d'autoocupació de Creu Roja, i avui, tres anys després, el que va començar sent un projecte d'autoocupació és una empresa que dona feina a més de vint persones repartides entre les seves tres botigues físiques i la venda en línia.