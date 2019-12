Els 40 anys de PAC-MAN, en una col·lecció de bosses

Aquesta col·lecció és per als nostàlgics. Especialment per a aquells que van créixer als anys 80 jugant amb maquinetes de videojocs que ara ens semblen prehistòriques, però també per als més joves que adoren aquella estètica tecnològica retro. I és que la marca belga de bosses Kipling ha volgut celebrar el 40è aniversari de PAC-MAN, el mític videojoc dels laberints que es va convertir en un fenomen de masses. Per això, Kipling ha llençat una col·lecció de motxilles, bosses de mà i bandoleres per a la primavera-estiu de la qual els personatges del videojoc són protagonistes. Amb colors divertits i amb personatges del videojoc, les bosses volen ser el complement ideal per a la vida urbana, i estaran disponibles a botigues a partir del mes de gener.

"Kipling i PAC-MAN van néixer a la mateixa dècada. Tots dos són icònics i molt identificables. Ens inspirem en l'estil clàssic dels píxels de l'època, i tots dos comparteixen amor pel color, la diversió i la senzillesa audaç", ha dit Denielle Wolfe, vicepresidenta de producte i disseny de la marca belga.

A més, PAC-MAN va suposar una altra revolució, i és que fins a aquell moment la majoria de videojocs estaven pensats per al públic masculí i les noies en quedaven excloses. En canvi, amb PAC-MAN les coses van canviar, perquè era un joc que agradava a tothom i va aconseguir que elles es convertissin en jugadores i fans.