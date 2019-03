Pertegaz torna al 'prêt-à-porter' a l'abril

Pertegaz, la mítica marca amb seu a Barcelona, torna amb una col·lecció de 'prêt-à-porter' per a la tardor-hivern 2019-2020 de la mà de Jealfer, una empresa especialitzada en producció i distribució de moda masculina i femenina des de fa més de 60 anys. La companyia, amb seu a Boiro (la Corunya), serà la llicenciatària internacional del 'prêt-à-porter' femení durant un llarg termini del qual no ha transcendit la durada exacta. Tot i això, resulta evident que el pacte comercial implica anys de relació, perquè revitalitzar la firma de Manuel Pertegaz a nivell internacional implica generoses inversions tant pel que fa a creació com en distribució i producció.

"El nostre objectiu és tenir distribució i presència en el mercat nacional a través d'un creixement sostingut. A més aspirem a obrir botigues pròpies a les principals capitals i a fer el salt al mercat internacional –ha avançat Purificación Alonso, consellera delegada de Jealfer–. Afrontem el futur des del respecte absolut a la figura de Manuel Pertegaz, amb la certesa de fer-ho tal com el mestre ho faria avui", ha afirmat Alonso.

Un "luxe mat"

El treball de disseny estarà en mans d'un equip creatiu propi dels gallecs, que ja han investigat els arxius de la casa per intentar rescatar els patrons que van fer cèlebre el de Terol, mort el 2014. De fet, el nou 'prêt-à-porter' femení de Pertegaz, explica Alonso, es basa en la filosofia del "luxe mat", un punt de partida en el qual sembla que potser coincidiria el modista, que no buscava tant l'efectisme com els bons resultats a nivell qualitatiu i la bellesa sòbria.

La col·lecció, que es presentarà a Madrid a l'abril, té Espanya com a prioritat comercial però també el mercat estranger. Contràriament al que podria semblar, Pertegaz va fer el pas al 'prêt-à-porter' quan encara estava en actiu. Tot i que és recordat per fabricar grans peces d'alta costura, als anys setanta va fer el pas a la fabricació de moda, adaptant amb enginy les seves creacions artesanals a uns processos mecànics i senzills perquè les portessin unes dones que no tenien res a veure amb les que ell havia estat vestint. A banda del vestit de núvia que va signar per a la reina Letícia quan es va casar amb Felip VI, de la seva carrera destaca que va rebutjar ser el director creatiu de Dior per engegar el seu projecte propi.