Llancen un aparell de DJ per punxar amb el mòbil

Punxar amb Spotify a la festa a casa d'algun amic s'ha convertit en un tònica els últims anys, en què gràcies a aquesta -i d'altres- plataforma de música a la carta en 'streaming' ja no cal anar a un club nocturn per escoltar els èxits que més ens agraden ni tampoc gastar-se una fortuna en discos per poder escoltar els últims 'hits' de moda. Potser per aquest motiu, la firma tecnològica especialitzada en música Pioneer ha llançat al mercat un aparell petit i lleuger per fer de DJ pensat per a amateurs, que poden millorar encara més aquestes festes mirant-se alguns tutorials que ja hi ha a la xarxa.

Es tracta del nou controlador de DJ, compatible amb Android i iPhone, DDJ-200, que va acompanyat d'una funció tutorial de l'aplicació WeDJTM i que es pot descarregar a l'App Store. Dissenyat pensant en discjòqueis principiants o aficionats, el controlador de l'empresa japonesa -que fins ara no havia llançat productes d'aquest perfil tan popular- ofereix accés a funcions que acosten al 'mainstream' molts aspectes de l'ofici, sovint desconegut o estrany per a la multitud. Entre d'altres, l'aparell és útil per barrejar pistes a casa en plena festa o per assajar sessions en estones mortes o de viatge.

L'enginy inclou les funcions més bàsiques amb les quals pot comptar un DJ: nivells, equalitzadors de tres talls, 'crossfader', controls del tempo, així com un efecte de transició entre pistes anomenat 'transition FX'. El controlador incorpora també connectivitat Bluetooth i permet punxar música de serveis de 'streaming' com Soundcloud GO, Deezer o Spotify, entre d'altres.