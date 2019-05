Prada deixarà de fer servir pells d'animals en les col·leccions de moda

La firma de moda italiana Prada ha anunciat la decisió de no fer servir pells d'animals en els seus dissenys a partir de la col·lecció femenina per a l'estiu del 2020, una iniciativa aplaudida per les organitzacions animalistes. "Com a part del grup Prada, Prada anuncia, en col·laboració amb la Fur Free Alliance (FFA), que no farà servir més pells d'animals en els seus dissenys i nous productes a partir de la col·lecció femenina per a la temporada de primavera-estiu del 2020", va indicar la marca a Twitter.

La dissenyadora Miuccia Prada vol apostar per fer servir "materials innovadors que permetin a la companyia explorar nous límits en el disseny creatiu i satisfer la demanda de productes ètics". Aquesta nova política es produeix després d'un "diàleg positiu" entre la firma i els membres de la FFA, l'organització italiana animalista LAV i la Humane Society dels Estats Units.

La FFA, una coalició de mig centenar d'organitzacions de més de 40 països que defensa que es deixin d'utilitzar pells en la indústria tèxtil, ha celebrat aquesta mesura i ha assegurat que l'inventari que encara té la casa de moda es vendrà fins a esgotar-lo. El seu president, Joh Vinding, ha recordat que Prada se suma així a "un creixent" nombre de marques que han decidit eliminar aquest producte dels seus dissenys, "responent al canvi d'actitud dels consumidors amb els animals".

Aquesta marca és només l'última de les grans cases de luxe que s'han decantat per evitar les pells en els seus dissenys i apostar per la sostenibilitat, com Giorgio Armani, Versace, Burberry, Michael Kors, Ralph Lauren, Gucci, Stella McCartney o Vivienne Westwood. El director d'Animal Free Fashion Area, Simone Pavesi, ha considerat que la nova política de Prada "és coherent amb el nou concepte del luxe ètic i compleix amb les expectatives dels nous consumidors, que tenen més cura a l'hora de triar productes sostenibles".