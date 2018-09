Què tenen aquestes motxilles que ens han fet embogir?

Teniu més de 30 anys però no podeu sortir de casa sense la vostra motxilla? Tranquils, aquest article és per a vosaltres.

Suposo que us n'heu adonat, però en aquesta qüestió hi ha dos bàndols: els qui s’han posat la motxilla Kanken, de la marca sueca Fjallraven, a l’esquena, i han donat lloc a un fenomen de multiplicació similar a la reproducció per espores, i l’altra meitat, més discreta però en el fons igualment massiva, els qui porten la motxilla Herschel, una marca que porta el nom del poble del Canadà on els avis dels dos fundadosr de l’empresa es van instal·lar quan van arribar al Canadà procedents d’Escòcia a principis del segle XX.

I nosaltres ens preguntem: què tenen aquestes motxilles que ronden entre els 70 i els 90 euros que ens han fet embogir? Un cop provades totes dues, estem en disposició de dir quins són els pros i contres de cadascuna. Comença el duel!

Fjallraven:

-Tenen un disseny autènticament retro –de fet, no ha canviat des que les van crear, el 1978.

-Hi ha una infinitat de colors que faran emmudir durant hores els més cagadubtes.

-La mida no és gaire gran, perfecta per al dia a dia sense tenir la sensació que marxes d’excursió.

-Les nanses són força estretes i si carregues molt la motxilla ho acaben pagant les espatlles.

-S’embruten molt. Tot i que es poden rentar a la rentadora, segueixen semblant brutes. No hi ha manera de treure les taques que castiguen especialment la butxaca exterior, malgrat que en funció del color la brutor es veu més o menys.

Herschel:

-Tenen una estètica retro molt bonica, amb les característiques cintes de pell vertical, tot i que en realitat la marca la van fundar dos germans canadencs el 2009. Ara han ampliat l'oferta amb noves formes i colors.

-Té una mida gran i, per tant, hi pots portar més coses.

-La seva vida útil és més llarga i millor que les de la competència sueca. No s’embruten tant i es netegen millor.

-Les nanses són més amples i estan reforçades: les teves espatlles ho agrairan.

-La seva mida és un avantatge i un inconvenient, ja que no t’oblides mai que portes motxilla i tens la sensació de tornar a primària.

-La varietat cromàtica no és tan gran com en cas de les Kanken, tot i que s’han posat les piles i han començat a treballar amb els estampats. Benvinguts siguin!

Motxilles analitzades, duel acabat. Ara us toca a vosaltres decidir!