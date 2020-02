Raf Simons imprimeix la contracultura britànica dels 70 als polos de Fred Perry

El dissenyador belga Raf Simons col·labora novament amb Fred Perry per reinterpretar les peces més clàssiques de la firma de polos i roba casual britànica. La seva última col·lecció per a Fred Perry inclou fotografies impreses a les peces. Es tracta d'imatges fetes per Gavin Watson, que mostra l'estil de vida de les generacions més joves dels anys 70 i 80 a Gran Bretanya.

En concret, les imatges documenten la joventut contracultural britànica d'aquelles dècades i n'explota la noció d'identitat de tribu. Ho fa en peces com els mítics polos de la firma britànica, fundada pel tenista que li va donar el seu nom el 1952, així com en dessuadores i en una caçadora. La paleta cromàtica, dominada pel blanc i el negre, és bàsica però efectiva per acollir la impressió de les fotos, que sobre aquests colors tenen tot el protagonisme.

A banda de dessuadores i polos blancs i negres, que tenen el logotip de Fred Perry de metall i penjant de la peça, també destaquen peces com un jersei de punt amb trenes de color blau fosc i una caçadora texana negra amb la part superior lila, uns tons contrastats que ja es van poder veure en l'última col·laboració entre Simons i la firma britànica.