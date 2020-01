Raf Simons omple les motxilles Eastpak d'anelles i estampats

La seva és una relació fructífera i molt creativa. Per celebrar el desè capítol de la seva col·laboració, el dissenyador Raf Simons i la marca de motxilles Eastpak acaben de presentar una nova col·lecció en què el belga reinventa algunes peces de la marca amb dissenys que volen ser un homenatge a la joventut i a la cultura urbana.

Així, Simons ha omplert les motxilles de les seves mítiques anelles metàl·liques així com de butxaques que es poden treure i estampats i colors variats. També hi ha imprès eslògans que volen ser un homenatge al retorn a la seva ciutat natal, Anvers, on va començar la carrera de dissenyador, cosa que el porta a reflexionar sobre les arrels i la joventut.

Simons també proposa dues ronyoneres per portar creuades: una amb quatre butxaques desprendibles i corretges encoixinades per oferir la màxima comoditat a les espatlles i una altra amb dues petites butxaques que també es poden despendre i diferents elements gràfics i estampats.