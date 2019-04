Reef reedita unes xancletes que porten un obridor de cervesa a la sola

Reef llança de cara a l'estiu una nova versió de les xancletes Fanning Low, creades per primer cop l'any 2004, quan es van convertir en "un dels calçats més venuts" de la marca, tal com ells mateixos expliquen. Les Fanning originals van ser creades per a un consumidor que busca una combinació perfecta entre l'esport i la diversió, ja que porten un obreampolles a la sola que permet estar sempre a punt davant de qualsevol pla improvisat. "Per a les festes a la platja o aquelles festes universitàries on deies que no volies anar", explica la marca.

Les Fanning Low de Reef són unes sandàlies esportives, equipades amb un suport d'arc anatòmic i formades per una plantilla d'EVA suau i un coixí de seguretat sota el taló per tenir més suport i una sola exterior de goma per a una tracció i durabilitat més elevades. "Són netes i d'aspecte simple, però al mateix temps són un suport sòlid", assegura Mick Fanning, ambaixador de Reef i tres vegades campió mundial de surf.

Reef és una de les marques més conegudes dins de l'estil de vida surfer. Arrelada en la cultura surfera de Califòrnia des del 1984, el seu propòsit és crear "productes 'premium', còmodes i innovadors, sempre de manera sostenible", tal com ells mateixos expliquen.