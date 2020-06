L'enciclopèdia de la moda es reedita amb noms nous com Rihanna, Virgil Alboh o Petra Collins

El llibre titulat The Fashion Book, conegut popularment com el qui és qui de la moda, torna al mercat renovat gràcies a la inserció de nous noms de la indústria com l'empresària i icona estilística Rihanna o els dissenyadors Gosha Rubchinskiy, Virgil Abloh o Alessandro Michele, entre d'altres. Al llarg de les seves gairebé 600 pàgines, la nova edició d'aquesta Bíblia repassa els grans noms propis del món de la moda dels últims 200 anys al costat d'aquestes novetats.

Ordenats de la A a la Z, el llibre presenta de manera molt sintètica però molt eficient noms com Cristóbal Balenciaga, conegut com l'arquitecte de les formes i considerat un mestre pels dissenyadors de tots els temps; Coco Chanel, creadora d'un estil que encara es manté viu avui en dia; Giorgio Armani, un renovador de l'elegància masculina i femenina, o Dior, creador del new look. En aquesta edició de luxe hi apareixen icones femenines com Brigitte Bardot o Madonna –íntimament associada a la moda al llarg de tota la seva carrera, amb dissenyadors com per exemple Jean-Paul Gaultier– o masculines com David Bowie, un revolucionari en l'experimentació estilística.

En l'apartat dels fotògrafs hi ha la jove Petra Collins, Helmut Newton, Richard Avedon o Mario Testino, que ha signat editorials per a totes les grans revistes i que és reclamat des de fa molts anys per tota mena de celebrities perquè les retrati. Els fotògrafs que classificats en el llibre no hi apareixen il·lustrats ells personalment sinó a través de fotos seves. En el camp de les models, que sí que protagonitzen les imatges que acompanyen els seus textos –només una foto per a cadascuna, com totes les entrades d'aquesta enciclopèdia–, s'hi poden trobar noms de totes les èpoques. Hi apareixen figures com Lauren Hutton, Iman, Kate Moss, Claudia Schiffer, Linda Evangelista, Naomi Campbell o Stella Tennant.

Editors com Anna Wintour, periodistes com Suzy Menkes, noms de botigues com Zara o noms d'editorials com Condé Nast consten entre les 500 entrades del llibre, que Phaidon ha editat amb tapa dura. L'empresària i it-girl Lauren Santo Domingo, la veteraníssima Iris Apfel, les germanes Sozzani –Franca va ser una editora pionera a l'hora d'abordar temes com la imatge corporal i la raça en la moda des de Vogue Italia– o fins i tot la família reial britànica han estat incloses en aquesta nova edició. La Corona britànica és reconeguda en bloc com a seguidora de les avantguardes en moda, des de la reina Victòria fins a la duquessa de Cambridge, Kate Middleton, passant per Elisabet II i Diana de Gal·les. El món de les xarxes no ha quedat enrere i s'hi ha inclòs, per exemple, Leandra Medine, autora del bloc Man Repeller i identificada com una de les persones més influents en moda a la xarxa actualment. Sorgit del carrer i ara convertit en una peça històrica hi ha el sastre Dapper Dan, a qui Gucci va contractar després de demandar-lo als 80 per plagiar-los en la roba que feia per als cantants de hip-hop.