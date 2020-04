Rihanna llança dues noves línies del seu maquillatge inclusiu

La cantant Rihanna fa temps que ha deixat de prioritzar la seva faceta com a artista musical per convertir-se en una voraç empresària de la cosmètica. En un sector que les germanes Kardashian van creure que era només seu, la de Barbados s’ha imposat gràcies a la seva capacitat de seducció entre públic mainstream i gràcies, sobretot, a ser una de les primeres en convertir la seva firma en una abanderada de la inclusió de les dones que no són blanques –que eren el target pràcticament únic de les firmes tradicionals– i també dels homes.

En plena pandèmia del coronavirus, Fenty Beauty, la seva firma cosmètica, ha llançat al mercat Cheeks Out, que inclou una línia de bronzejadors i una línia de colorets en textura de crema que previsiblement es convertirà en una sensació dins del sector aquest estiu. Els bronzejadors, de sis tons, són d’una textura cremosa fluida fàcil més d’aplicar que la tradicional i que, a més, és resistent a la suor i a l’aigua. Els colorets, de 10 tons, passen per un ventall cromàtic que va del vermell al taronja passant pel lila. Estan pensats per poder-se aplicar amb els dits i són aptes per posar-los als llavis.

Rihanna, que va triomfar amb la cançó Umbrella quan tenia només 19 anys, s’ha convertit en el personatge més polifacètic del show business actual. Ara en té 32 i des del 2016 que no presenta música nova. No obstant, durant aquests anys s’ha obert molt camí de la mà de la seva firma, que es diu Fenty, el cognom real de l’artista. Sota aquest paraigua ha triomfat amb la citada divisió de cosmètica però també creant col·leccions per a Puma o traient col·leccions de llenceria aptes per a tota mena de cossos amb Savage x Fenty. Actualment, està retirada un temps de tota activitat, diuen, que perquè vol ser mare. La seva activitat, però, no s’atura. En bona part perquè ara fa tot just un any, LVMH, el primer conglomerat de luxe del món, va voler sumar-se als milionaris negocis de l’artista i es van convertir en socis. No ha transcendit la suma que els va cobrar Rihanna per obrir-los la porta de la firma global que ella va crear tota sola.