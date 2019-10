Es venen per 4.000 dòlars les 'Sabatilles de Jesús', amb aigua del Jordà dins la sola

Les Sabatilles de Jesús, anomenades així perquè contenen aigua beneïda del riu Jordà a les soles, dissenyades per un estudi novaiorquès han estat posades a la venda per 4.000 dòlars en un portal web, informa l'agència Efe basant-se en mitjans nord-americans. L'estudi de disseny MSCHF, amb seu a Brooklyn, va comprar un parell de sabatilles esportives del model Nike Air Max 97 a preu de mercat, és a dir, 160 dòlars, i les va renovar, afegint-hi un crucifix daurat als cordons i injectant-hi aigua beneïda a les cambres d'aire de les soles.

Les Sabatilles de Jesús van sortir a la venda per 1.425 dòlars fa una setmana i van ser venudes per aquest preu en només un minut, segons va explicar el director comercial de la companyia, Daniel Greenberg, a la cadena de televisió CBS. El comprador, d'identitat desconeguda, va posar a la venda el parell per 4.000 dòlars al lloc web de revenda StockX. MSCHF, que s'ha desmarcat d'aquesta segona transacció, és una "marca de productes que juga en una àrea grisa que no està definida pels enfocaments tradicionals", segons Greenberg, que assenyala que l'objectiu d'aquesta companyia d'esperit contracultural és presentar un nou projecte cada segon i cada quart dimarts de cada mes.

Entre els seus projectes anteriors hi ha el Times Newer Roman, una nova font de lletra inspirada en la clàssica Times New Roman, amb la variació que cada lletra és entre un 5 i un 10 per cent més gran, "cosa que fa que sigui més fàcil per als estudiants omplir les pàgines dels seus treballs", segons la seva web. No obstant això, les Sabatilles de Jesús són la creació més viral de MSCHF i ha rebut milers de comentaris, tant positius com negatius. "Ens vam preguntar: «Com seria una col·laboració de sabates amb Jesús?» Òbviament, hauria de permetre't caminar sobre l'aigua", van plantejar-se els creatius. La seva solució: "Bombeges aigua beneïda a la cambra d'un parell d'Air Max 97 i amb això obtens les Sabatilles de Jesús, la col·laboració més sagrada", bromeja Greenberg.