Sarah Jessica Parker revela la crema hidratant que ha fet servir els últims deu anys

Tot i que els seus vestits, sabates i complements tenen preus astronòmics, Sarah Jessica Parker ha explicat a la revista 'People' que no tot el que fa servir és tan car. En l'entrevista ha fet referència a la crema hidratant que porta utilitzant des de fa més de deu anys, una crema que compra a la farmàcia i que està pensada per a pells sensibles i que, per a aquest efecte, té una funció calmant.

A la citada revista nord-americana, l'estrella de 'Sex and the city' ha confessat que la seva crema hidratant des de fa deu anys és la Sensitive Fluid de La Roche-Posay, un producte de farmàcia que costa menys de 20 euros. "L'he utilitzat des de fa almenys 10 anys. És molt lleugera, sense fragància i simplement la hidratant més bona que he trobat. Els meus fills també la fan servir", explica l'actriu. Algunes de les particularitats d'aquesta crema són que protegeix contra les agressions externes, té una textura fluida i té un alt contingut en prebiòtics, cosa que millora el bon funcionament del sistema immunitari.

Aquest no és el primer cop que una 'celebrity' revela que confia en cremes de farmàcia i no de luxe per cuidar la seva pell. Per exemple, Emily Ratajkowski ha dit moltes vegades que la crema reparadora Aquaphor d'Eucerin és el seu secret per combatre la deshidratació, mentre que Kim Kardashian assegura que fa servir Bio Oil, un oli que es pot aplicar a tot el cos i que està especialment indicat per prevenir les arrugues i també les estries.