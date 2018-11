Torna Sastreria Moderna, la cita que posa en valor el procés artesanal de la moda

13 dissenyadores de moda participaran des de dijous fins dissabte en el projecte Sastreria Moderna, que arriba a la cinquena edició i se celebrarà a la botiga de teixits Gratacós, de Barcelona.

La cita pretén "posar en valor el procés de creació d'una peça de roba", tal com explica la creadora del projecte, la periodista Laia Beltran. "Al darrere d'una peça de roba hi ha un procés de producció molt laboriós, la roba ben feta no es pot elaborar com si fossin xurros", reivindica, i per això a Sastreria Moderna la roba d'aquestes 13 dissenyadores es podrà provar i comprar però els clients no se la podran endur a casa, perquè la roba es produeix un cop està encarregada i es pot recollir al cap de 15 dies. Així no es creen excedents i només es fabrica el que és necessari. "Volia recuperar l'esperit de la sastreria clàssica. Sé que això és un granet de sorra al mig del desert, però vull convidar a la reflexió sobre com consumim la moda", diu Beltran. Qui compra una peça a Sastreria Moderna sap que la roba no estarà confeccionada a milers de quilòmetres d'aquí.

Col·lecció càpsula

Entre aquestes 13 dissenyadores hi ha creadores com Ana Tichy, Monse Cañadas, Lucía Rodríguez i Ene De Narcisa, que fan roba, i altres que fan accessoris, com Greta Serra i Mireia Fusté, que han creat una col·lecció càpsula per a aquesta edició que ja està exposada a la botiga Gratacós.

A banda també hi haurà marques convidades que comparteixen la filosofia 'slow fashion' d'aquest projecte, com Philo K, The Henten Bag, Ana Perich o Verbena.

A banda de la roba, dijous i dissabte a la tarda hi haurà una sessió de 'live sketching' a càrrec de la il·lustradora Lucy Davis, que dibuixarà a tots els que ho vulguin, i divendres a la tarda la dissenyadora Anna Perich farà una demostració d''art&silk': pintarà en directe teles blanques de seda i les convertirà en mocadors únics i plens de colors.