Tornen els pantalons de cintura baixa?

Algú pot oblidar els pantalons de cintura baixa que sovint acabaven en campana i que tothom portava als 2000? Vam acabar substituint-los pels de tipus ajustat, i amb els anys han acabat desterrats dels nostres armaris. Ara, alguns dissenyadors de moda semblen voler fer-los reviure. Chanel, Alexander McQueen o la firma japonesa Sacai ho estan fent, i les seves col·leccions de primavera-estiu ho demostren.

L'èxit dels 2000

Era a principis dels noranta quan l''enfant terrible' de la moda, Alexander McQueen, va introduir-los. Aquest tipus de pantalons eren revolucionaris per a l'època perquè ensenyaven el final de la panxa, just per sota el melic, cosa que, venint de la moda dels vuitanta, era impensable. McQueen va explicar en una entrevista al diari britànic 'The Guardian' que la seva intenció era mostrar la part que considerava més "eròtica del cos" tant dels homes com de les dones.

La popularitat i l'èxit d'aquests pantalons no van trigar a arribar. De fet, les cantants i actrius de Hollywood van apadrinar aquesta peça a finals dels 90 i principis de segle. Tots recordem Paris Hilton, Britney Spears o Rihanna duent-los sovint acompanyats d'un top curt o com a xandalls. No van trigar a tornar-se un referent per a milers d'adolescents que seguien les seves ídols, i així van acabar cobrant importància dins la cultura popular de l'època.

Moltes marques ja han anticipat que aquesta peça serà una de les protagonistes de les col·leccions de primavera-estiu. Molts són crítics amb la seva tornada, alguns perquè creuen que només afavoreixen un tipus de cos prim i esvelt i altres perquè creuen que és una peça que sexualitza el cos de la dona. Tot i això, algunes de les models del moment, com les germanes Hadid –Bella i Gigi– o la dissenyadora de moda Victoria Beckham ja són ambaixadores d'aquests pantalons i sovint els inclouen en el seu estilisme.

Odiats o estimats, els pantalons de cintura baixa són una tendència que torna. ¿Ens hi adaptarem o els girarem l'esquena?