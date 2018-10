Tothom estima el nonagenari Mickey Mouse

Mickey Mouse és com les 'top' dels anys noranta. Des que elles van aparèixer, han passat moltes altres estrelles enlluernadores per l''star system'. Però quan elles tornen amb motiu d'alguna campanya venen més que cap altra 'celebrity' posterior. És el mateix que està passant amb Mickey Mouse aquest any, que, aprofitant que ha fet 90 anys, moltes marques han pujat al carro del cèlebre ratolí. I és que, tot i ser un nonagenari, ven més ell solet que qualsevol altre animal animat que puguem recordar.

Cada marca l'ha incorporat al 'street wear' a la seva manera. No obstant això, fer-ne col·leccions específiques d'homenatge els ha permès jugar molt i portar aquesta figura animada més cap a la infància de molt mil·lennials, als anys noranta, o cap a peces més exagerades que recorden més aviat els 'late eighties'. Jutgeu vosaltres mateixos.

A H&M han optat per portar Mickey Mouse fins a peces molt confortables de l'estil de dessuadores i samarretes, a les quals han dotat d'un punt d'atreviment però també de la discreció necessària per no ser el centre d'atenció quan les portem. Hi ha des de la més clàssica, gris amb la marca Disney impresa i la figura del personatge, fins a versions més extremes, com la que crea un estampat en blanc sobre negre amb les mans de l'animal. Que sempre portava guants! No ho oblidem...

També destaquen en la col·lecció la samarreta negra amb el Mickey enfadat o la dessuadora rosa amb el personatge espantat. També hi han inclòs complements com bosses, gorres o un calçat de tall informal en blanc i negre.

A Bershka la proposta ha sigut més cridanera, tant per la mescla de colors com pels materials i les mides de les lletres impreses. La col·lecció, més àmplia, inclou tota mena d'accessoris –fins i tot joieria i fundes per a mòbils– i de peces de vestir més variades i segmentades per a noi o noia. D'entre tot el que hi ha de noia, sobresurten jerseis negres amb les lletres del Mickey estampades en colors llampants i una jaqueta de peluix amb la paraula Mickey escrita en blanc a l'esquena i les mànigues.

Per a noi, destaca una caçadora estil 'puffy' multicolor que juga amb les lletres del nom del personatge o, per exemple, un joc d'anells daurats inspirats en el ratolí.

Per últim, un dels últims a sumar-se a l'aniversari de la primera aparició de Mickey Mouse a la pantalla és l'empresa de calçat esportiu Vans. La firma s'ha endinsat en l'homenatge no només amb vambes, sinó que també ha fet motxilles i peces de roba. La seva col·lecció és mot àmplia i té algunes vambes com a elements estrella. Per exemple, les que mesclen pedaços de diferents tons pastel amb un dibuix de l'animal amb la Minnie d'estil 'vintage'.

També hi ha unes botes rosa amb una aparició estel·lar de Minnie Mouse o una motxilla inspirada en la parella del Mickey, on els pics blancs sobre fons vermell i un llaç gegant no deixen lloc a dubtes de l'homenatge. Vans ha fet peces tant per a adults com per a nens.