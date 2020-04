Vans suma a la tendència neó les seves clàssiques Era

Un dels clàssics de Vans s'ha passat al fluor. El ja clàssic model Era, un bàsic del calçat skater amb els orígens al 1976, manté els seus colors tradicionals però s'encamina a l'estiu tenyit de tons fluor. Creades exclusivament per a skaters i apreciades per l'adhesió de la seva waffle sole –sola amb els típics quadrats d'un gofre– sobre la taula de skate, aquestes sabatilles de tela s'han convertit en un bàsic del calçat urbà. De fet, destaca la seva incorporació en els street styles de creatius d'arreu del món, ja siguin homes o dones.

Per a aquesta primavera-estiu, Vans ha presentat la col·lecció Era Neon Pack, una col·lecció que s'acull a la divertida tendència dels colors fluorescents que tant s'ha vist durant aquest hivern. La col·lecció inclou quatre dissenys de l'Era clàssica en els colors rosa, groc, verd i taronja neó. Les Era fluorescents tenen el mateix disseny clàssic d'aquestes sabatilles baixes de skate de Vans, amb tela resistent a l'empenya i laterals, traus de metall i coll encoixinat per oferir subjecció i flexibilitat. Aquestes Vans, disponibles a la web de la firma, surten per 75 euros.