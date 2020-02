Vans rellançarà aquest març les clàssiques Fast Times Checkerboard

La història de la moda contemporània passa per intentar crear peces de vestir que resultin reconeixibles a l'instant. Això és el que van aconseguir a Vans amb el model Checkerboard Slip-On. Aquest clàssic es va presentar per primera vegada el 1977 i, a principis de la dècada dels 80, se li va afegir l'estampat checkerboard quan el fundador, Van Doren, es va adonar que els nens es dibuixaven quadres a les sabatilles.

Poc després, les Checkerboard Slip-On es van convertir en una icona mundial de l'esperit Vans gràcies a la seva inclusió en la pel·lícula de culte Fast times at Ridgemont High. Ara, per primera vegada des de l'estrena de la pel·lícula, Vans rellançarà una edició limitada de les Fast Times Slip-On dins de la seva col·lecció Anaheim Factory, a manera d'homenatge a la transcendència d'aquestes sabatilles per a la cultura popular.

L'aparició de les Checkerboard Slip-On va consolidar Vans com a referent de l'estil de carrer al sud de Califòrnia. Per commemorar l'estrena de la pel·lícula, Steve van Doren, fill del fundador de Vans, va crear un tiratge limitat de les Fast Times Slip-On per regalar en l'estrena a Hollywood. La naturalesa limitada del disseny de les Fast Times s'ha convertit en un dels seus principals reclams. Ara, anys després, Vans recupera la silueta amb el seu disseny i estructura originals dins de la col·lecció Anaheim Factory.

Les Anaheim Factory Slip-On 98 DX que sortiran a la venda són de lona gruixuda i tenen estampat checkerboard. També disposen d'una goma protectora més ampla. Igual que totes les sabatilles del tiratge promocional del 1982, les noves Fast Times Checkerboard Slip-On es caracteritzen per lluir un estampat del títol de la pel·lícula al voltant del rivet de la sola vulcanitzada. Com a toc d'actualitat, les sabatilles inclouen la plantilla Ultracush de Vans, que és més còmoda. Les sabatilles no estaran disponibles a tot arreu i per internet només estaran disponibles al març.