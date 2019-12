Vans llança una col·lecció només per a homes amb colors descolorits (i transparències)

La marca de roba per a fans del monopatí Vans ha tret al mercat la seva nova col·lecció exclusivament masculina Depth Reflection. La línia compta amb estampats d'estil tie-dye amb tons pastel, cotó gruixut i peces i parts de peces transparents. Aquesta aposta, expliquen des de la marca, pretén deixar "fora de l'equació" tot allò "convencional". El resultat final "és una col·lecció acuradament elaborada que mostra siluetes futuristes, teles premium i materials duradors".

Dins de la col·lecció destaca la peça potser més trencadora: la jaqueta Westwind, una parca de transparència opaca feta en 100% poliuretà amb costures internes i una etiqueta cosida de silicona. El contrapès colorista el posen una sèrie de peces úniques amb estampat tie-dye: uns pantalons de fuster, una dessuadora amb caputxa Dorset, una gorra de cinc parts de cotó i una samarreta tant de màniga curta com llarga, tot amb aquest estampat. Completen la col·lecció la hoodie french Terry amb caputxa de vinil desmuntable i una tote bag transparent.

Vans, propietat de VF Corporation, és una de les marques líders en roba, sabatilles i complements per a esports d'acció. La marca ha agafat embranzida en els últims temps gràcies a la promoció de l'expressió de la creativitat, els esports d'acció, l'art, la música i la cultura urbana a través de plataformes com la Vans Park Series, la Vans Triple Crown of Surfing o House of Vans.