Wrangler llança una col·lecció de les seves peces icòniques (en la seva versió més sostenible)

La veterana firma de moda texana Wrangler ha llançat una col·lecció anomenada Icons, que reivindica el seu llegat en el món del denim. La línia incorpora peces de la divisió Indigood, fabricada extremant la voluntat de produir de manera sostenible. Per a la temporada de primavera-estiu 2020, la novetat és que els conjunts denim, tant per a home com per a dona, incorporen un rentat blanquejador aplicat en les tres peces clàssiques de la col·lecció: la caçadora 124MJ i 124WJ, la camisa 27MW i 27WW, i els texans 11MWZ i 11WWZ.

Tots els texans 11WWZ de la col·lecció estan inspirats en el denim de dona que Wrangler va crear en la dècada de 1950 –quan es va fundar oficialment la firma–, amb un tall que accentua cintura i malucs, de trinxa alta i amb un tall estret de cama. Per a home, el model 11MWZ és l'estil predominant, ajustat i similar al que la firma feia als anys 70. Sobretot, en l'onzè prototip original de Wrangler, creat pel llegendari dissenyador de roba de rodeo Ben Lichtenstein el 1947.

Com a novetat, la firma nord-americana ha decidit implantar la seva innovadora tècnica de tenyit amb escuma Indigood a la col·lecció Icons. De fet, la firma és pionera en aquesta tècnica i actualment ja l'ha comercialitzat entre altres fabricants. El tintat amb escuma Indigood el van crear en col·laboració amb la Universitat Tecnològica de Texas, que van finançar en els primers moments de la investigació. El tenyit amb escuma canvia principalment la manera com l'anyil s'aplica al fil durant la fabricació dels texans. El procés empra escuma per transferir el tint als fils, que reemplaça completament les cisternes d'aigua i els banys químics del tenyit d'anyil convencional.

Segons expliquen, aquesta tècnica redueix el consum d'aigua pràcticament al 100% perquè només l'utilitza per netejar les màquines i preparar les solucions. També consumeix un 60% menys d'energia que el tenyit convencional i produeix un 60% menys de residus.