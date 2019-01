Els homes reivindiquen el maquillatge masculí

David Bowie va ser uns dels pioners a l'hora d'incloure el maquillatge en el seu estilisme als anys setanta, no sense crear controvèrsia i molta crítica al seu voltant. Avui, alguns dissenyadors de moda com Tom Ford, Marc Jacobs o Chanel aposten perquè el maquillatge deixi de ser una pràctica només de dones i han llençat col·leccions de maquillatge i cosmètica només per a ells.

El passat octubre Chanel presentava la seva col·lecció 'Boy by Chanel', amb què la marca deixa clar que la bellesa no té gènere, sinó que és una qüestió d'estil. A més, han creat tutorials de bellesa dedicats als homes per cuidar-se la pell o aprendre a saber quins colors d'ombres per a ulls els queden millor. Diversos personatges públics i 'instagramers' ja s'han sumat a la tendència. Fem un breu recorregut per conèixer millor la relació entre l'home i el maquillatge.

Dels egipcis maquillats a l'home metrosexual

Tal com diu la revista 'Vogue', la relació de l'home amb el maquillatge és complexa, llarga i molt canviant, perquè el concepte de masculinitat ha evolucionat molt al llarg de la història. A l'antic Egipte els homes portaven els ulls pintats d'un color negre difuminat; a l'Imperi Romà els homes es blanquejaven la cara amb pols i es pintaven les celles i els ulls; i a l'antiga Grècia era comú que els homes portessin els ulls de color crema i donessin gran importància a la cura de la seva cara.

Els últims segles no hem vist res d'això. Tot el contrari, el maquillatge i l'atenció a la cara ha passat a ser una cosa de dones. La firma de moda Jean Paul Gaultier, però, va trencar amb aquest patró a finals del segle XX. La marca francesa va ser la primera a llençar una col·lecció que lloava la cura i importància de les cares dels homes i va introduir l'ús dels pintallavis 'gloss', dels pintaungles o dels antiulleres per donar als homes l'opció de tenir un rostre fresc i bonic. Així, i sense voler, anys després va donar peu al concepte 'metrosexual', que s'aplica als homes que més cuiden la seva estètica.

A partir d'aquí els productes de bellesa, hidratació, bronzejadors o de depilació per a homes han començat a comercialitzar-se cada cop més fins a aquest 2019, en què potser viurem un boom del maquillatge masculí. De moment, alguns personatges populars de les xarxes socials s'hi han sumat.