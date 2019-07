7 'armes' de tinta per escriure a mà les millors paraules

En temps digitals, l’escriptura a mà s’ha convertit en tendència. Prolifera el disseny de lletres boniques (l’anomenat ‘lettering’), que ja té al mercat un bon nombre de llibres i tallers per iniciar-s’hi, i fins i tot hi ha restaurants que han tornat a escriure a mà les cartes com una manera de demostrar la feina artesanal (i sí, n’hi ha d'altres que les han escrit sempre a mà, les cartes).

Mentre la cal·ligrafia bonica guanya adeptes, les marques de bolígrafs, estilogràfiques i 'rollers' incorporen tendències socials (el reciclatge és el més buscat!) i de disseny perquè les paraules continuen sent la millor arma per defensar-nos.

Lamy, els alemanys experts en tecnologia i disseny

Lamy s’enorgulleix d’haver creat bolígrafs, 'rollers', portamines i estilogràfiques que permeten una escriptura confortable. “A part de la tecnologia, Lamy ha omplert de color tots les seves peces, i tot plegat a un preu molt econòmic (entre 10 i 20 €)”, diu Toni Esplugas, cap de comunicació de la papereria Raima. El model Safary és un dels més venuts, amb els colors base i amb molts altres que actualitzen segons la temporada. L’última és la dels colors pastel. Entren pels ulls i, després, del bon traç.

Alerta per als esquerrans: els Lamy poden anar amb plomins especials perquè no s'escorri la tinta mentre s'hi escriu.

Inoxcrom, de marca escolar a disseny de colors

Marca catalana que ha estat durant anys la peça escolar per antonomàsia però que també té els bolígrafs amb disseny de colors variats (atenció al verd turquesa!). Destaquen especialment en la qualitat dels recanvis, que “són el seu cavall de batalla”, diu Toni Esplugas, mentre n’indica el prestatge on els tenen alineats, uns al costat dels altres. El preu mitjà és de 25 €, i hi ha tant bolígrafs com estilogràfiques.

Caran d’Ache

La marca suïssa té un model objecte de desig: el 849. És d’alumini, hexagonal, i té una gamma de colors tan aconseguida que fins i tot ha començat la fase d’aplicar-ne dos de diferents en el mateix bolígraf. Per continuar, Caran d’Ache ha pujat al tren del reciclatge i, aliat amb una empresa veïna, la suïssa Nespresso, ha tret al mercat bolígrafs fets a partir de càpsules buides de cafè. Fins i tot la mateixa capsa amb què es venen (a 40 €) està feta a partir de cartró reciclat.

Faber-Castell, la fusta feta bolígraf

Es coneixen pels portamines i llapis de colors, però Faber-Castell, d’origen alemany, ha creat una peça d’escriptura característica, fàcil de reconèixer. Com que són fabricants de llapis decolors, els seus bolígrafs tenen la meitat del cos de fusta, lineal, amb ratlles, arrodonits, i també n’hi ha d’esmaltats.

Cross, la icona daurada

Un clàssic de tota la vida, els Cross, de forma rodona, amb una línia de bolígrafs que acaben en 'touch', és a dir, goma que permet fer anar els aparells digitals. L'aliança amb "l'enemic" (el món tecnològic) sempre ha estat una bona arma.

Napkin, ni una ploma, ni un llapis, ni un 'roller' ni un bolígraf

Potser és la peça de més de disseny, que no s’esgota mai, i que no és ni una ploma, ni un llapis, ni un 'roller' ni un bolígraf. És un objecte prim acabat en punta que té un material que, per fricció química amb el paper, crea un traç semblant al llapis o a un color gris de bolígraf. Dura tota la vida.

Montblanc, l’estrella social i cultural

És l’estilogràfica de més nivell, inassolible per a moltes butxaques, i es reconeix perquè la seva icona és l’estrella, que simbolitza el punt de la muntanya Montblanc. Actualment ha canviat la seva política de comunicació. “Ara busca un públic jove, i per això hi ha aplicat més disseny, més colors, i té molta diversitat en preus”, diu Toni Esplugas, de Raima. Les últimes línies són les dedicades a l’actriu Marilyn Monroe (de color vermell); a Homer, l’autor del clàssic 'La Ilíada', i el que homenatja l'expresident nord-americà J.F. Kennedy. El preu d’una línia estàndard és de 300 €.