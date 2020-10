Una marca finlandesa crea unes vambes amb cafè reciclat

Rens és una marca de sabates finlandesa que neix de la mà de dos apassionats de les vambes i de la sostenibilitat que es van proposar dissenyador sabates esportives però alhora contribuir a reduir el gran impacte mediambiental que té aquesta indústria. Així, després de mesos d'investigació van aconseguir un nou producte fet a base de residus de cafè molt ja utilitzat i polièster reciclat de plàstic també utilitzat.

Així van néixer les primeres vambes fetes de cafè, una aposta per la reutilització de materials i pel respecte al medi ambient que, segons els seus creadors, també conté un factor antibacterià que redueix la mala olor i ajuda a absorbir millor la humitat. Tot sense oblidar l'estètica, un dels punts forts dels amants de les sabates esportives, que en aquest cas vol atraure amb el seu disseny minimalista, ergonòmic i urbà. Així, amb el lema "La sostenibilitat no ha de ser avorrida", els creadors de les vambes de cafè volen conquerir tots els amants del look esportiu urbà i defensors del medi ambient.