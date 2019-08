El calçat estival pot ser preciós (9 marques ideals per erradicar les 'flip-flops')

Les xancletes de plàstic d'anar a la piscina que molts joves –i alguns de no tan joves...– no es treuen dels peus en tot l'estiu ens fan perdre de vista que anar còmode i fresc no es obligatòriament sinònim d'anar ni bàsic ni vulgar. Per superar l'etapa de les 'flip-flops' del basar xinès i de les xancletes piscineres de logo gros, cal repassar tota una sèrie de marques que, sense contaminar produint a l'altra punta del món, fan del calçat estival una meravella per als peus i també per als sentits. Sandàlies, espardenyes o les càmping de-tota-la-vida prenen un nou impuls de la mà de les següents firmes, algunes de les quals tenen la sostenibilitat i el desenvolupament social incorporat al seu ADN.

Toni Pons

Parlar de calçat estival a casa nostra és parlar de Toni Pons. L'empresa gironina, nascuda al petit poble d'Osor fa setanta anys, produeix sis col·leccions d'espardenyes cada estiu que han portat aquest tradicional calçat de jute a un altre nivell, tan estètic com de qualitat. Un fet que va quedar clar quan Pippa Middleton va fer acte de presència a les revistes calçada amb un model clàssic de la firma.

Tal com ells mateixos expliquen, les seves sis col·leccions són: Orígens, espardenyes tradicionals cosides a mà; Essencial, models urbans i de tendència; Premium, la col·lecció més sofisticada amb acabats de luxe; Toni, una col·lecció d’espardenyes per a home; #instint, que inclou dissenys unisex atrevits i desenfadats; la infantil, la de núvia, i una línia de complements. Un ampli ventall estètic que fa pràcticament impossible sortir de la seva web sense haver trobat res que t'agradi. Entre tot aquest desplegament de possibilitats, expliquen des de l'empresa, les més venudes són les de la col·lecció Orígens, cosides a mà i fabricades, com la resta, artesanalment.

Toni Pons, que està present en més de 50 països, entre els quals hi ha Mèxic, Malàisia o l'Aràbia Saudita, produeix actualment en cinc fàbriques repartides arreu de l'estat. El jute que fan servir per a les soles prové de l'Àsia, mentre que la resta de materials, com el cotó, el lli, la ràfia o la pell, provenen d'Itàlia i d'aquí. Actualment han llançat una línia d'espardenyes veganes.

Dontocheli

L'espardenya de tota la vida és un gran invent. És fresca, es còmoda i te la pots posar ràpid per sortir de casa esperitat. No obstant, el problema és que en moltes ocasions no està a l'altura de determinats contextos. Per massa senzilla a nivell estètic, ja que hi ha moments en què resulta evident que caldria que fos més que una tela llisa, o per uns materials massa bàsics, ja que moltes només estan pensades perquè siguin molt barates.

Per aquest motiu resulta útil la firma Dontocheli, que acaba de començar a funcionar. Fundada el desembre del 2018, ha llançat la seva primera col·lecció amb l'ànim de dignificar aquest tipus de calçat. Ha començat amb 12 models, repartits entre home i dona. Per a ell, compta amb dos tipus de models i materials: el model amb cordonera de serratge per als plans més sofisticats i el model de lona de cotó per a d'altres més informals però en què també cal estar a l'alçada. Per a ella hi ha un model amb falca i plataforma que "vol destacar la feminitat de la dona", un altre de semiobert més versàtil i un amb plataforma tancat per recórrer món sense perdre l'estil.

Fabricades a Espanya, les Dontocheli són el projecte de quatre companys d'universitat de mons molt diversos que tenien ganes d'emprendre. Actualment ofereix als compradors la possibilitat de donar un euro per a una ONG que té cura de cetacis i tortugues marines. Per cada euro donat pels compradors, ells en donen un altre. El mar és el fil conductor de la seva primera col·lecció, The Island Collection, llançada al juny.

Weimar

Un altre clàssic dels estius són les nàutiques, un tipus de calçat que tots ens hem posat –o que a tots ens han fet posar...– en alguna ocasió. És una de les especialitats de Weimar Spain, una firma amb seu a Azuqueca de Henares (Guadalajara), que en produeix de tots els colors i sobre tota mena de soles. Aquella peça clàssica que pensàvem que no podria rejovenir-se de cap manera es fa divertida de la mà dels dos germans fans de la moda que van decidir fundar l'empresa el 2015.

Amb fabricació 100% espanyola –majoritàriament a Elx però també a Arnedo, a la Rioja–, caracteritza la marca un mètode de producció que no gaires apliquen. L'han batejat com '49 i tu' i implica que de cada model en produeixen només 50 peces per tal que la seva originalitat i singularitat no es perdin, ja que només hi ha 49 persones a banda del comprador que portaran aquelles sabates. Apliquen aquesta norma fins i tot amb models clàssics propis de fons d'armari, que també en tenen.

Per a dona, destaca la la seva àmplia col·lecció d'espardenyes de plataforma fetes de serratge i amb la base de goma per evitar que la sola es faci malbé de seguida. També destaquen els models tancats fets de lona amb cordó del mateix to que la sola de llata, material conegut també com a jute.

Nörd Republic

Fruit de la unió entre una armènia i un italià van néixer les sandàlies Nörd Republic, unes sandàlies unisex de la categoria de les minimalistes que ells defineixen com a "miniminimalistes". Es tracta d'un calçat molt fresc i ideal per a l'estiu perquè resulta prou discret com per poder anar a treballar o a la platja. Sobretot un dels diversos models que venen, que té una tela especialment antilliscant pensada per a 'runners'.

Segons expliquen des de l'empresa, una de les coses que els diferencia de moltes altres firmes de la competència que fan sandàlies similars és que ells no tenen errors de funcionalitat amagats sota una bonica imatge. "Hi ha moltes sandàlies que ens agraden molt a nivell estètic però que tenen problemes funcionals. Per exemple, en algunes el taló surt per darrere; en d'altres es necessita un tutorial per posar-se-les; amb altres, per resoldre els problemes anteriors, cal ajustar-les molt al peu; d'altres utilitzen sivelles i perden en minimalisme. Nosaltres hem intentat resoldre totes aquestes problemàtiques amb un producte més complex de produir però únic en el seu segment", explica Stefano, un dels fundadors, que es dedica professionalment al disseny.

La complexitat de la producció d'aquestes sandàlies, al mercat des de fa només dos anys, es repeteix amb els materials. "La producció és totalment artesanal; ho fem tot a mà entre Roma i València. Els materials que utilitzem són de màxima qualitat, les parts que componen les Nörd venen d'Itàlia, Alemanya i Espanya", afegeix Stefano, que explica que abans de llançar-les van estar dos anys investigant i dissenyant.

Victoria

Encara que quan sentim el nom de Victoria pensem directament en les tradicionals anglesetes –així les anomenen ells mateixos– de lona d'algun color llis i sola de cautxú, aquesta firma riojana té un ventall de sabates aptes per a l'estiu molt ampli i variat. Alguns de disponibles a la seva web i d'altres només en punts de venda, cal fer un cop d'ull relaxat entre les seves 200 referències per escollir un dels seus models de reixeta o perforats, que són els ideals per anar ben calçat però fresc quan la calor es fa intensa.

Aquesta firma centenària, que va calçar tots els 'baby boomers' i que ara han recuperat els 'hipsters' i algunes altres ètnies urbanes, munta aquestes sabates fresques i lleugeres tant sobre soles habituals de vamba com sobre les soles vulcanitzdes de les seves anglesetes. Això permet que, a banda de tenir una elecció estètica més àmplia, també puguem fer una elecció funcional, pensant en si les volem per caminar més o menys.

Victoria, que fabrica des de Calahorra, ha viscut una autèntica revifalla, que els ha portat a vendre dos milions a l'any de les seves mítiques sabatilles de lona, però també molts altres models en països d'arreu d'Europa. La firma està actualment fent avenços en l'àmbit de la sostenibilitat. Enguany han llençat les No Trace, muntades sobre cautxú de neumàtics de cotxe i amb cotó 100% orgànic. La firma fabrica molts dels seus models en talles que van des de la 35 fins a la 46, cosa que avança en la línia de la moda agender.

Sawirinas

A la firma Sawirinas no deixen de repetir que de les seves sandàlies no n'hi ha dues d'iguals. I tenen tota la raó. Tot i això, són totes igual de boniques. Tenen l'encant de la irregularitat. L'encant que dona fer servir fibres naturals i mètodes artesanals, els dos pilars bàsics d'aquesta firma, que cedeix la producció a "famílies que treballen des de casa". "Així s'aconsegueix generar ocupació, promovent el desenvolupament personal i professional de les persones", afirmen.

Pel que fa a les matèries primes, també fugen dels materials 'mainstream' per prioritzar-ne un que no deteriora el medi ambient. Es tracta de la ràfia, extret d'"una palmera de l'Àfrica tropical del gènere Raphia, de grans fulles, i amb la qual s'aconsegueix una fibra molt resistent i flexible que atorga als nostres productes una llarga vida útil", assenyalen.

Amb aquest material i aquest mètode de producció creen les seves sandàlies, que desprenen estil mediterrani sense contemplacions. "Volem retre homenatge a les nostres arrels, inspirant-nos en els paisatges del Mediterrani, utilitzant les seves matèries primeres i apostant per peces atemporals i que no passen de moda", expliquen. Actualment, la firma treballa amb l'ONG Fundació Codespa, amb més de 30 anys d'història i amb la qual comparteixen un projecte de formació i capacitació d'un grup de vuit dones en risc d'exclusió social en una zona rural del Marroc.

Corda Life

Amb el mateix ànim solidari i amb el mateix bon gust, es pot decidir calçar-se a l'estiu unes sandàlies de la marca Corda, una firma que ha llançat un model molt diferent i poc vist que té la corda com a principal, pràcticament únic, element de fabricació. Aquestes sandàlies, en talles tant per a home com per a dona, estan fetes de corda tant a la planta com a la part superior, una factura que no genera pràcticament impacte ecològic perquè, segons l'índex de sostenibilitat de materials de Nike, produir la corda que ells fan servir requereix menys recursos que qualsevol altre material.

Però a banda del baix impacte ecològic i del fet estètic que les fa diferents, les sandàlies Corda tenen el seu principal atractiu de venda en el fet que són produïdes a Etiòpia per una comunitat en la qual no hi havia oportunitats de feina de cap tipus. Aquesta iniciativa els ha permès seguir vivint allà gràcies als salaris dignes que se'ls paga per la seva feina. El seu lema és "Compra'n un parell, crea un lloc de treball". Actualment n'hi ha tres models, que es diferencien pels diferent tipus de creuaments que tenen entre si les cordes de la part superior. Totes les seves sandàlies, que ja s'han venut a 45 països, tenen la sola de goma, cosa que els permet ser més duradores.

Pez amarillo

Una opció bàsica per calçar-se a l'estiu són les recordades càmping, un estil de sabatilla plana sense cordons que no tenia gaire gràcia en el seu moment però que actualment, pel seu component 'vintage' i el gir que els han donat firmes com Pez Amarillo, tornen a ser atractives. Són una opció pràctica, fresca i apta per portar en diferents contextos gràcies a la diversió que els han afegit els dissenyadors d'aquesta marca.

Tal com expliquen ells mateixos, les seves càmping estan fetes a mà a la localitat d'Arnedo, a la Rioja. Allà fan servir la el vulcanitzat del cautxú, una tècnica amb anys d'història que no ha perdut la seva actualitat i que continua sent ben útil per fer aquest tipus de calçat i també d'altres. "El cautxú és un material natural que s'obté d'un arbre anomenat Hevea. Un cop extret el compost natural, s'escalfa el cautxú amb presència de sofre, i així s'endureix i s'impermeabilitza. Aquest procés estalvia utilitzar cola, ja que es queda fos en el cotó [de la part superior]. Gràcies a això es poden rentar i mullar sense problemes", perquè que no es desenganxen, expliquen.

Lonnas

Un posicionament similar té la firma Lonnas, fundada per dues parelles andaluses que tenien ganes d'emprendre. Tot i que encara mantenen les seves respectives feines, s'han bolcat en aquest projecte, que té per objectiu reformular les càmping de tota la vida per portar-les a l'actualitat. Però no només estèticament, ja que els han afegit algunes incorporacions de materials que resulten interessants, tant en les versions infantils com en les que fan per a adults.

A banda dels estampats d'inspiració tapissera, de les seves càmping en destaca el fet que no totes són de lona. Fabricades íntegrament a Espanya i amb una sola vulcanitzada com la resta de sabates de la seva categoria, destaca el fet que algunes siguin de jute natural elàstic en la cobertura, cosa que, com ells mateixos expliquen a la seva web, "aporta una completa adaptació i flexibilitat en el peu, produint gairebé una segona pell i, per tant, una gran comoditat durant tot el dia". L'interior de la sola està fet amb cotó i jute natural perquè la pell pugui transpirar i cada pas sigui més suau i esmorteït. La sola, de cautxú vulcanitzat, està aromatitzada amb lavanda. Tots els sentit agraeixen aquestes càmping.