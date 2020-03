H&M llança una col·lecció tenyida amb cafè i amb botons de palmera

L’onzena col·lecció Conscious exclusive de H&M, per a l’estiu del 2020, destaca novament per la seriosa priorització de nous materials i tècniques de producció sostenibles que inclou. La firma sueca proposa, entre d’altres, peces fabricades amb Circulose, un material natural produït a partir de tèxtils reciclats; o amb Vegea, una innovadora alternativa al cuir vegetal –i vegà– feta amb restes de raïm. Aquests materials, a més, conviuen amb teixits com la seda orgànica i el polièster de tafetà reciclats de peces sobrants de col·leccions anteriors.



També destaquen els mètodes de tint menys agressius amb el medi ambient que han fet servir. Per exemple, tintures fetes a partir de les restes de cafè recollides de les pròpies oficines de H&M. Els botons de les peces de vestir de la col·lecció també tenen un baix impacte ambiental, ja que estan fets de llavors de palmera i son biodegradables. El material del qual estan fets es diu corozo. La multinacional sueca també ha fabricat part d'aquesta línia amb Econyl, un niló regenerat fet de xarxes de pesca rebutjades, llautó i zinc reciclats provinents de fonts com l'electrònica o la joieria.

La col·lecció, de feminitat refinada i bohèmia, està inspirada en els artistes i creatius de Le Train Bleu. Sobresurten els vestits de nit de tul, tafetà i seda de color blau, així com vestits i peces de dia amb tons cobalt inspirades en mosaics. "La inspiració per a Conscious exclusive SS20 va ser un glamurós viatge en tren que l'equip de disseny va sentir que simbolitzava a la perfecció el viatge de H&M com a companyia cap a la circularitat. Ens vam inspirar a Le Train Bleu, i en els creatius bohemis com Jean Cocteau i Pablo Picasso que es trobaven a la vil·la Sant Sospir de Cap Ferrat. Volíem crear una col·lecció que jugués amb aquesta època bohèmia, però que també oferís dissenys perdurables que als nostres clients els encantarà vestir diàriament", afirma Ella Soccorsi, dissenyadora de la firma.